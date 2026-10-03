ETV Bharat / technology

ମେଟା ‘Muse’ ବିବାଦ ପରେ ଆପଲ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ପ୍ରାଇଭେସି ନିୟମ ।

ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାଇବର ବିପଦକୁ ଦେଖି ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାକ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ‘Full Disk Access’ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ।

APPLE MACOS PRIVACY UPDATE ଆଇଫୋନ୍ META MUSE AI AGENT CASE ଆପଲ୍‌ Full Disk Access
ଆପଲ୍‌ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍‌ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ 'Full Disk Access' ସେଟିଙ୍ଗସ୍‌ ପକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । (Image Credit : Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡିକର ବିପଦ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବୀ ବେଳେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ 'Full Disk Access' ସେଟିଙ୍ଗସ୍‌ ପକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଣିକି କୌଣସି ବି ଇଭିଲ୍‌ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍‌ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଯେତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢୁଛି ।

Full Disk Accessର 'ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଏବେ ପ୍ରାଇଭେସି ବିପଦ:

ମ୍ୟାକ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଇଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି କଡ଼ା ‘ସ୍ୟାଣ୍ଡବକ୍ସିଂ’ (Sandboxing) ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ର ଡାଟା ଦେଖିପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭଳି ସଫ୍ଟୱେର ପାଇଁ ‘Full Disk Access’ ପରମିଶନ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରମିଶନ୍‌ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଉକ୍ତ ଆପ୍ ପାଖକୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସମସ୍ତ ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ, ମେଲ୍, ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଦୌ ଲୁଚି ନରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡେଭଲପର ଏହି ସୁବିଧାର ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ।

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini Live ‘Guided Vision’ ଫିଚର, ଆଖି ଭଳି କାମ କରିବ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା

ମେଟା ‘Muse’ ବିବାଦ ପରେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଗଲା ପଦକ୍ଷେପ:

APPLE MACOS PRIVACY UPDATE ଆଇଫୋନ୍ META MUSE AI AGENT CASE ଆପଲ୍‌ Full Disk Access
ମେଟା 'ମ୍ୟୁଜ୍' (Muse) ବିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଥିଲା। (Image Credit: X/andymstone)

ନିକଟରେ ମେଟା (Meta) କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ‘ମ୍ୟୁଜ୍’ (Muse)କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କେତେକ ମ୍ୟାକ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ କରି ପଢ଼ୁଛି । ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ସଫେଇ ଦେଇ ମେଟା କହିଥିଲା ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ Full Disk Access ସହିତ Messages କନେକ୍ଟର ଉଭୟ ଚାଲୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ (Opt-in) ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର ପଲିସି ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ଆସିଲା ‘Virtual Try-On’ ଫିଚର, ଏବେ ଘରେ ବସି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କପଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ଏଣିକି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସେସ୍:

ଏପଲ୍‌ର ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଣିକି କୌଣସି ଆପ୍‌କୁ Full Disk Access ପରମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି କେତେକ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହେବ । ପୂର୍ବଭଳି କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ କିମ୍ବା ତରତର ହୋଇ ପରମିଶନ ଆଦୌ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାଲିସ୍ କରିବ ନାହିଁ । ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ କିମ୍ବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଏହି ପରମିଶନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମ ସେଟିଙ୍ଗ୍‌ସ ଯାଞ୍ଚ କରି କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର ପାଖରେ ଏହି ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଛି ତାହା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ୨ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍

TAGGED:

ଆଇଫୋନ୍
META MUSE AI AGENT CASE
ଆପଲ୍‌
FULL DISK ACCESS
APPLE MACOS PRIVACY UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.