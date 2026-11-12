ETV Bharat / technology

ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ବନ୍ଦ ହେବApple Support Community ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କୌଣସି ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି APPLE SUPPORT ଆପଲ୍‌ COUNTER RESERCH REPORT APPLE APPLE TECH EXCHANGE
ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ବନ୍ଦ ହେବApple Support Community ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । (ଫଟୋ: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦାମ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କେବେ ବି କମିନାହିଁ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରିର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ମସିହାର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 22 ପ୍ରତିଶତ ମଡେଲ୍ କେବଳ ଆପଲର ରହିଛି । କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ (Counterpoint Research) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଲର ବଜାର ଅଂଶ 18 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେବେ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକାର ଏହି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 20 ନଭେମ୍ବର 2026ରୁ ଏହି ସେବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ ।

ଆପଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା?

ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଡିଭାଇସରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରୁଥିଲେ । ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଚଳାଇବ ନାହିଁ । 20 ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅନେକ ଫିଚରକୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ କେବଳ ରିଡ୍-ଅନଲି ମୋଡ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ସଦସ୍ୟ ଆଉ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପଢ଼ିପାରିବେ ।

Vespa ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର; ‘Find My Scooter’ ଫିଚରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ୍

ଏବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ?

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଆପଲ୍ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 'ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ' (Apple Support) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଟ୍ରବଲସୁଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଲିଲେ, ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମର ଠିକ୍‌ ଉପରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେଥିରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ।

ନାସାର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରହାଣୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ESA ର ହେରା ପ୍ରୋବ୍

1988 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1988 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ 'ଆପଲ୍ ଟେକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ' (Apple Tech Exchange) ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏଠାରେ ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଡିଭାଇସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ChatGPTରେ ଆସିଲା Businesses ଫିଚର୍‌, ସେପଟେ Claude ଲଞ୍ଚ୍‌ କଲା Whiteboards ଓ Sheets ଟୁଲ୍‌ସ

TAGGED:

ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି
APPLE SUPPORT
ଆପଲ୍‌
COUNTER RESERCH REPORT APPLE
APPLE TECH EXCHANGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.