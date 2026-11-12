ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ବନ୍ଦ ହେବApple Support Community ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କୌଣସି ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
Published : November 12, 2026 at 7:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦାମ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କେବେ ବି କମିନାହିଁ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରିର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ମସିହାର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 22 ପ୍ରତିଶତ ମଡେଲ୍ କେବଳ ଆପଲର ରହିଛି । କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ (Counterpoint Research) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଲର ବଜାର ଅଂଶ 18 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେବେ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକାର ଏହି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 20 ନଭେମ୍ବର 2026ରୁ ଏହି ସେବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ ।
ଆପଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା?
ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଡିଭାଇସରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରୁଥିଲେ । ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଚଳାଇବ ନାହିଁ । 20 ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅନେକ ଫିଚରକୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ କେବଳ ରିଡ୍-ଅନଲି ମୋଡ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ସଦସ୍ୟ ଆଉ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପଢ଼ିପାରିବେ ।
ଏବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ?
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଆପଲ୍ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 'ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ' (Apple Support) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଟ୍ରବଲସୁଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଲିଲେ, ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମର ଠିକ୍ ଉପରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେଥିରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ।
|ନାସାର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରହାଣୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ESA ର ହେରା ପ୍ରୋବ୍
1988 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1988 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ 'ଆପଲ୍ ଟେକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ' (Apple Tech Exchange) ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏଠାରେ ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଡିଭାଇସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।