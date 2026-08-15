ETV Bharat / technology

ଆପଲ୍‌ର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ: 110ଟି ଦେଶର ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆଲର୍ଟ

ଆପଲ୍ ବିଶ୍ୱର 110ଟି ଦେଶରେ ଥିବା ଏହାର ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଚେତାବନୀ ବା ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଛି ।

Apple stated that it has sent such spyware alerts to more than 150 countries so far.
ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ ପଠାଯାଇସାରିଛି । (Image Credit: Apple Support)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱର 110ଟି ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆଇଫୋନ, ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ ଏବଂ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିକଟକୁ ସ୍ପାଇୱେର ବା ଥ୍ରେଡ୍‌ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଲର୍ଟ ପଠାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀକୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସକୁ ସରକାରୀ ସ୍ପାଇୱେର (Mercenary Spyware) ଜରିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ଆପଲ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇୱେର କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତତ ଅଛି ତାହା ଆଇଫୋନ , ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ଭଳି ଡିଭାଇସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ।

ଟେକ୍‌କ୍ରଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ଲ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଥ୍ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ 110 ଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ ପଠାଯାଇସାରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଆସିଥାଏ ।

କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଆଲର୍ଟ?

ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆଲର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ପୁଶ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସରଳ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପରେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚେତାବନୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ଏକ 'ମର୍ସେନାରୀ ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆଟାକ୍' ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ତଥା ଡିଭାଇସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜର ଆପଲ୍ ଆଇଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।

ଲକ୍‌ଡାଉନ୍ ମୋଡ୍‌ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ:

ଡିଜିଟାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା 'ସିଟିଜନ୍ ଲ୍ୟାବ୍'ର ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚର ଜନ୍ ସ୍କଟ୍-ରେଲ୍ଟନ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂଆ ସ୍ପାଇୱେର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଲର୍ଟ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା ନକରି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦିଓ ଏହି ସ୍ପାଇୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇନଥାଇ ପାରେ, ତଥାପି ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ । ଆପଲ୍ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ରେ ସହାୟତା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜଣାଇବା ସହ 'ଲକ୍‌ଡାଉନ୍ ମୋଡ୍' (Lockdown Mode) ଅନ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ଲକ୍‌ଡାଉନ୍ ମୋଡ୍ ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର, ଯାହା ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଏନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି କୌଣସି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍‌ଡାଉନ୍ ମୋଡ୍ ଅନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ।

ରିସର୍ଚ୍ଚର ଜନ୍ ସ୍କଟ୍-ରେଲ୍ଟନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମେ 2021 ମସିହାରେ ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ନୂତନ ପୁଶ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିଛି, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସହଜରେ ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ସେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ପାଇୱେର୍ ବିବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ପାଇୱେର୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ କେବେ ହେଲେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Scorpio Lifestyler: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ଓ କେତେ ରହିବ ମୂଲ୍ୟ

ଚାଇନା ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନିଜସ୍ୱ AI ମଡେଲ୍: ଟ୍ରେନିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଲିବାବା

TAGGED:

APPLE SPYWARE ALERT 2026
IPHONE SPYWARE THREAT NOTIFICATION
APPLE LOCKDOWN MODE
ଆପଲ୍ ସ୍ପାଇୱେର୍ ଚେତାବନୀ
APPLE SPYWARE ALERT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.