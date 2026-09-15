Apple iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି; ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
Apple ନୂତନ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ଏବଂ tvOS 27 ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : September 15, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ iPhone 18 Pro ସିରିଜ୍ ଏବଂ iPhone Duo ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, ଏବଂ tvOS 27 ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଡିଜାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆପଲ୍ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଲ୍ କ’ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହାର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
iOS 27 ଏବଂ iPadOS 27ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
Siri ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ iOS 27 ଏବଂ iPadOS 27ରେ ଏକ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ, ପ୍ରସଙ୍ଗ-ସଚେତନ AI ସହାୟକ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିପାରେ, ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ-ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ।
ଏହା ସହିତ, ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ Siri ଆପ୍ ଚାଟ୍ ଇତିହାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଏକ କ୍ୟାମେରା 'Siri ମୋଡ୍' ଅଧିକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ Googleର ଜେମିନିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ Siri AI ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସ୍ଲାଇଡର ଏବଂ ସାର୍ପ ଭିଜୁଆଲ୍ ସହିତ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ, ଦ୍ରୁତ ଫଟୋ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଉନ୍ନତ AirDrop ଗତି ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସହିତ, କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ରିଫ୍ରାମିଂ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ Apple Intelligence-ଚାଳିତ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଫଟୋରେ ଯୋଡାଯାଇଛି ।
Appleର Safari ବ୍ରାଉଜର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ୟାବ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ଏବଂ ୱେବପେଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆଲର୍ଟ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ AirPods ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ-ଅନୁରୋଧିତ ସିଷ୍ଟମ୍-ୱାଇଡ୍ କଷ୍ଟମ୍ EQ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ।
ଏହି ଅପଡେଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଇମେଜ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, iPadOS 27 ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାରରେ ଆପ୍ ନାମ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ, ଡୁଆଲ୍-ଡିଭାଇସ୍ କଲିଂ/ମେସେଜିଂ ପାଇଁ ସୀମିତ iPhone ହ୍ୟାଣ୍ଡଅଫ୍, ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ସ, iCloud ସେୟାରଡ୍ ଆଲବମ୍, ୱାଲେଟ୍, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
କେଉଁ iPhone ଗୁଡ଼ିକ iOS 27 ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ?
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17e
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020), iPhone SE (2022)
macOS 27 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
କମ୍ପାନୀ macOS 27 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା iOS 27 ପରି, ଏକ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ Siri AI ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏବେ ସ୍ପଟଲାଇଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଚେତନତା, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବୁଝାମଣା, ମଲ୍ଟି-ଟର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ Siri ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସକୁ ସିଙ୍କ୍ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭଏସ୍ ପେସିଂ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ କର୍ଣ୍ଣର ରେଡିୟାସକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏଜ୍-ଟୁ-ଏଜ୍ ସାଇଡବାର ଯୋଡେ, ରଙ୍ଗ ସାଇଡବାର ଆଇକନଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବାକୁ ସହଜ କରେ। ନୂତନ ସନ୍ଧାନ/ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ମୁଥ୍ ଆନିମେସନ୍, ଉନ୍ନତ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସଫାରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଷୟ-ଆଧାରିତ ଟ୍ୟାବ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ଏବଂ ୱେବପେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 'ନୋଟିଫାଏ ମି' ଆଲର୍ଟ), ଉନ୍ନତ Apple ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ-ଚାଳିତ ଫଟୋ ଟୁଲ୍ସ (ଉନ୍ନତ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ରିଫ୍ରାମିଂ), ପ୍ରାକୃତିକ-ଭାଷା ସର୍ଟକଟ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି, ଉନ୍ନତ ଅଭିଭାବକୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
WatchOS 27 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ନୂତନ watchOS 27 Apple Watchରେ Siri AI ଆଣିଥାଏ, ଯାହା Apple Intelligence ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହାୟକ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମଲ୍ଟି-ଟର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ Siri ଆପ୍ ସମର୍ଥନ କରେ ଯାହା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସକୁ ସିଙ୍କ୍ କରେ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରାଉନ୍ ଦବାଇଲେ ଏକ ନୂତନ ଗତିଶୀଳ ଆପ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯାହା Siri ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି Workout Buddy ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ iPhone ବିନା କାମ କରୁଛି, ଗତି, ଦୂରତା ଏବଂ ଅବଧି ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏବଂ ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷା ସମର୍ଥନ ଯୋଗ କରୁଛି ।
ସାଇକେଲ୍ ଟ୍ରାକିଂରେ ଏବେ ପେରିମେନୋପଜ୍ ଏବଂ ମେନୋପଜ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟୋର ରନ୍ ଏବଂ ୱାକ୍ ଦୂରତା ଟ୍ରାକିଂ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବହାରିକତା ଉନ୍ନତିରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟାକ୍ ୱିଜେଟ୍ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଟ୍ୟାପ୍ ଜେଶ୍ଚର୍ (ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚିପିବା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଉନ୍ନତ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟାକ୍ ପରାମର୍ଶ (ପାର୍କିଂ କାର୍, ଜନ୍ମଦିନ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କାର୍ଡ, ଇତ୍ୟାଦି), ଭଲ ପଠନୀୟତା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦକ୍ଷତା, ଦ୍ରୁତ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ Find My ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏକ ନୂତନ Siri ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ୱାଚ୍ ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ! ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଜୋ ବେଣ୍ଟନ ଓ ଜେକବ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ iPhone Duo? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ କାରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଏହି 5ଟି ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି iPhone 18 Pro! ସିଧା ବଞ୍ଚିବ 56,000 ଟଙ୍କା