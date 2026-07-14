ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା iOS 27 ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ୍
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲୀ ଏହାର ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ iOS 27 ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସିରି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ମିଳିବ ।
Published : July 14, 2026 at 9:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଚମ iOS 27 Public Beta ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଜୁନ୍ 2026 ରେ ଆୟୋଜିତ WWDC ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହାର ଡେଭଲପର୍ ବିଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ପଞ୍ଜିକୃତ ଟେଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ନିଜ ଆଇଫୋନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ iPadOS 27, watchOS 27 ଏବଂ macOS Golden Gateର ମଧ୍ୟ ବିଟା ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
କେଉଁ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ କଣ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ?
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 11 ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣାରେ ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର ‘Apple Intelligence’ର ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ଏଆଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ iPhone 15 Pro, iPhone 16 ସିରିଜ୍, iPhone Air ଏବଂ ନୂଆ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ମଡେଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଟା ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ବଗ୍ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଡାଟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
ସଫ୍ଟୱେର ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍:
ନିଜ ଆଇଫୋନ୍ରେ ଏହି ନୂଆ iOS 27 ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ:
ଷ୍ଟେପ୍ 1: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଇଫୋନ୍ଟି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 2: ଏହାପରେ ଆପଲ୍ ବିଟା ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 3: ଏଥିପାଇଁ apple.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ Apple ID ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 4: ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ର Settings ଅପ୍ସନକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 5: ସେଠାରେ General ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 6: ଏବେ Software Update ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 7: ସେଠାରେ Beta Updates ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ iOS 27 Public Beta କୁ ବାଛନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 8: ଶେଷରେ Download & Install ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ସଫ୍ଟୱେର ଆପେ ଆପେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇ ଫୋନ୍ରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ ।
iOS 27 ର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ବଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟଣ୍ଟ ‘Siri’ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ଆପ୍ ଭଳି Dynamic Island ମଧ୍ୟରେ ଏନିମେଟେଡ୍ ଲୁକ୍ ସହ ଦେଖାଯିବ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ମଡେଲ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଭଳି କାମ କରିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନର ମେମୋରୀ ମନେ ରଖି କଥା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକାସଙ୍ଗେ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍ କାମ ପୂରା କରିବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ Liquid Glass ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କମେଇବା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଲାଇଡର୍ ମିଳିବ । Photos ଆପ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଫା କରିବା, ଅଦରକାରୀ ଅବଜେକ୍ଟ ହଟାଇବା ଏବଂ ରୀଫ୍ରେମିଂ ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ସ ଓପନିଂ 30% ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର 80% ଦ୍ରୁତ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ 70% ଶୀଘ୍ର ଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ ।