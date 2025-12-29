ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଆଇଫୋନଠୁ ନୂଆ Mac; ନୂଆବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଆପଲ୍ର ଦମଦାର ପ୍ରଡକ୍ଟ
ନୂଆବର୍ଷ 2026କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 29, 2025 at 10:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025 ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଲିକନ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2026ରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଛି । 9To5Macର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ନୂଆବର୍ଷରେ 6ଟି ଏପରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବ ।
ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଲ୍ର ଆଗାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଆଇଫୋନଠାରୁ ନୂତନ ମ୍ୟାକ୍, ଶସ୍ତା ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ ଆଦି ସାମିଲ । ନିମ୍ନରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଆଇଫୋନ
iPhone Air ପରେ ଆପଲ୍ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ iPhone ଉଦ୍ଭାବନ ସହିତ ବଜାରରେ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡବଲ ଆଇଫୋନ iPhone Fold ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ କ୍ଲାମସେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଟାବଲେଟ୍-ଶୈଳୀର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ପରି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଏକ 7.8-ଇଞ୍ଚ ଭିତର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ 5.5-ଇଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଆପଲ୍ର ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସରେ କ୍ରିଜ୍ ନ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଫେସ୍ ID ପରିବର୍ତ୍ତେ Touch ID ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଏକ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରୁ ତିଆରି ହେବ।
ଶସ୍ତା MacBook
ଆପଲ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଲାଇନଅପ୍ରେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର (MacBook Air) ତଳେ ରହିବ, ଏଥିରେ A18 ପ୍ରୋ ଚିପ୍ ଏବଂ ଏକ 13-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ମଡେଲରେ କିଛି ମଜାଦାର ରଙ୍ଗ ରଖିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ $699ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ଆଣିବାକୁ ଆପଲ୍ କେଉଁ ଫିଚର ହ୍ରାସ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଏହା ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ହେବ ଯାହା ଏକ A-ସିରିଜ୍ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଆପଲ୍ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍
ଆପଲ୍ର ଲାଇନଅପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ହୋମପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଏ । ଏହି ଉତ୍ପାଦରେ 7-ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସିରିର ଏକ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଲ୍ ଏହାର AI ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରେ, ତେବେ ହୋମ୍ ହବ୍ 2026ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଗୁଗଲ୍ର ନେଷ୍ଟ ହବ୍ କିମ୍ବା ଆମାଜନର ଇକୋ ଶୋ' କନସେପ୍ଟ ପରି ହେବ।
ରିଡିଜାଇନ୍ MacBook Pro
2021 ମସିହା ପରେ ଆପଲ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡିଜାଇନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । 2026 ମଡେଲ୍ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଶେଷରେ OLED ଡିସପ୍ଲେଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଆସିପାରେ । ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ ପ୍ରୋରେ ଟଚ୍ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ 5G ସଂଯୋଗ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି M6 ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସର ଯାହା 2-ନାନୋମିଟର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ।
ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଡିସପ୍ଲେ
Apple ବହୁତ ଡିସପ୍ଲେ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ 2019ରେ Pro Display XDR ଏବଂ 2022 ରେ Studio Display ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ତଥାପି ଆପଲ୍ 2026ରେ ଏକ ନୂତନ Mac ବାହ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଡିସପ୍ଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା 27-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ miniLED ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ସଜ୍ଜିତ କରିବ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର Studio Displayରେ A13 Bionic ଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ A19 Pro ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।
OLED iPad mini
2021 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଲ୍ iPad miniକୁ ପୁଣିଥରେ ଡିଜାଇନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା iPad miniର ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦରେ OLED ଆଣିବ। OLED ପ୍ରଥମେ ଗତ ବର୍ଷ iPad Proରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ iPad mini ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହନ କରୁଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ iPad ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି OLED iPad miniରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଡିଜାଇନ ଏବଂ A19 Pro ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।