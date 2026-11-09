ସିରିକୁ ‘Autonomous Agent’ ବନାଇବାକୁ ଏପଲ୍ର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ, iOS 28 ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏପଲ୍ ନିଜର ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିରିକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ iOS 28ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
Published : November 9, 2026 at 6:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏପଲ୍ ନିଜର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିରି AIକୁ ଏକ 'Autonomous Agent' ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ନ୍ୟୁଜ୍ଲେଟର୍ 'Power On' ଅନୁସାରେ ଏପଲ୍ର ନୂଆ ସିଇଓ ଜନ୍ ଟେରନସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସିରି ଏଆଇ କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଆପ୍ସ ଭଳି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବଦଳରେ ନିଜେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ । ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ iOS 28 ଏବଂ iPadOS 28ର ସଫ୍ଟୱେର ନିର୍ମାଣ ପକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସିରି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ:
ଏପଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ WWDC ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିରି ଏଆଇକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ iOS 27 ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସିରି କେବଳ ଇମେଲ ଲେଖିବା, ମେସେଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା, ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ସ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଟାସ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ଯ କରିପାରୁଛି ।
କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା iOS 27.3 ବିଟା ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ କିଛି ଇନ୍-ଆପ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଜାରରେ ଥିବା OpenAIର Dots, ମେଟାର Muse, ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ Grok ଭଳି ସୁପର ଏଆଇ ଏଜଣ୍ଟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଏଆଇ ଗୁଡିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଥୀ ଭଳି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଜରୁରୀ ସାରାଂଶ ଓ ସୂଚନା ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।
|ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ: ଆସୁଛି WhatsApp ର ନୂଆ Number Privacy ଫିଚର, ମିଳିବ 4ଟି ଦମଦାର୍ ବିକଳ୍ପ!
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବ Siriର 'Do-it-for-me' ଷ୍ଟାଇଲ୍:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିରି ଏଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ କ୍ଷମତା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆଇଫୋନ୍, ମ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଝଞ୍ଜଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ସିରି ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡି ଦେଇପାରିବ । ଏପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ବଦଳରେ 'ଡୁ-ଇଟ୍-ଫର-ମି' ମଡେଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସ ସିହତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ।
iOS 28 ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂଆ ଷ୍ଟେଜ୍ :
ସିରି ଏଆଇକୁ ଏଭଳି ସୁପର ଏଜେଣ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏପଲ୍ ନିଜର ଆଗାମୀ ଓଏସ୍ iOS 28 ଏବଂ iPadOS 28ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୋଟ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ M1, M2 ଏବଂ M3 ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ପୂର୍ବରୁ M1 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 4 ସପ୍ତାହ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କୋଡିଂ କରିବା, ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଶେଷ 2 ସପ୍ତାହରେ ସେହି ସମସ୍ତ କାମକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ବା କମ୍ବାଇନ୍ କରାଯିବ । ଏହି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଡେଭଲପର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିପାରିବ । ଯଦିଓ ଏପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆଇଫୋନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।