ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ ସହ ଆସିବ ଆପଲ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ HomeView, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍ସ
ଆପଲ୍ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହୋମଭ୍ୟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହବ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ଷମତା ଥିବା ଏକ ମୋଟୋରାଇଜ୍ଡ ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ ମିଳିବ ।
Published : October 19, 2026 at 5:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଆପଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଟେକ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ Apple ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ HomeView ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 'J595' କୋଡ୍ନେମ୍ ସହ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହବ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ (Robotic Arm) ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା ଘରେ କଥା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଦିଗକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୁଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ।
360-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଟୋରାଇଜ୍ଡ ରୋଟେସନ ଏବଂ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ:
ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହୋମଭ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ରେ 7-ଇଞ୍ଚର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରେଟିନା ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ହାତର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଗାମୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ 9-ଇଞ୍ଚର ମୋଟୋରାଇଜ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକ ମୋଟର ଚାଲିତ ରୋବୋଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଫିଟ୍ ରହିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 360-ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ରନ୍ କରିବ । ୟୁଜର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନିଜର ଭଏସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନିଜର ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରିନେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କନଭରସେସନ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ ।
ଲଞ୍ଚ୍ ଟାଇମଲାଇନ ଏବଂ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ:
ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଏହି ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ J595 ମଡେଲ୍କୁ 2027 କିମ୍ବା 2028 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମଲାଇନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଶେୟାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ 'HomeView Max', 'HomeView Ultra' କିମ୍ବା 'HomeView 360' ନାମରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇ ରେଗୁଲାର୍ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଣାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହୋମଭ୍ୟୁ ଡିଭାଇସ୍ ଭାରତରେ 39,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମେରିକା ମାର୍କେଟ୍ରେ 299 ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା A18 ଚିପ୍, 6ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ଫେସିଆଲ୍ ରେକଗ୍ନିସନ ଏବଂ Siri AI ସପୋର୍ଟ ସହ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।