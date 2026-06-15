Siri AI ପାଇଁ ପେଡ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣିପାରେ Apple: ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଭର ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ।
Published : June 15, 2026 at 4:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବବହାରକାରୀ ଏବଂ ଆପଲ୍ର ଆଗାମୀ ସୁପର-ସ୍ମାର୍ଟ ଏଆଇ(AI) ଫିଚର୍ସକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମାନ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତାର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ WWDC 2026ରେ ନୂଆ iOS 27 ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ Siri AIର ଝଲକ ଦେଖାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ମୁବର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାର୍କ ଗୁରମାନ୍ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତିଯେ ଆଗମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ସିରିର ସମସ୍ତ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ପେଡ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଲଗା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ । ତେବେ କେଉଁସବୁ ଗୁଡିକ ଫ୍ରି ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲେଚନା କରିବା ।
Appleର ପେଡ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍:
ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାପ୍ତାହିକ ନ୍ୟୁଜ୍ଲେଟର୍ 'ପାୱାର୍ ଅନ୍' (Power On) ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଲ୍ର ଏହି ଆଗାମୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆପଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ହେଉଛି, ସିରିର ପୁରୁଣା ସାଧାରଣ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଲିମିଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜଟିଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା (Generative AI) ଭଳି କାମ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିମିଟ୍ ଲଗାଯିବ । ଠିକ୍ ଯେମିତି ChatGPT Plus ପାଇଁ ଲୋକେ ଚାର୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଆପଲ୍ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ ଏବଂ ‘ଇମେଜ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍’ ଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବ । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ iCloud+ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଚମତ୍କାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଭର (Cloud Servers) ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗତ ବ୍ୟୟ (Technical Expenditure) ହୋଇଥାଏ । ଆପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଫିଚର୍ଗୁଡ଼ିକର ପାୱାର୍ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ iOS 27 ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା କିଛି ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚାଲିବ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂଆ Siri AI ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ ଲାଗୁ କରିବ । ନୂଆ ସିରି ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍, ମେସେଜ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରି ସମସ୍ତ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚଟାପଟ୍ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି ।