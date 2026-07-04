2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 16 ଟି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ ଆପଲ୍, ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାଇକେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରି 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 16ଟି ଆଧୁନିକ ଡିଭାଇସ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
Published : July 4, 2026 at 9:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚିଂ ସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ମ୍ୟାକ୍ରୁମର୍ସ (MacRumors)ର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସୂତ୍ର ଏବଂ ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଗୁରୁମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆପଲ୍ 2026 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 16ଟି ନୂଆ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଫୋନ୍, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍, ମ୍ୟାକ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ହାର୍ଡୱେର ସାମିଲ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସିରି (Siri)ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କାମ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କେତେକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସିରି ବିଟା ଭର୍ସନର ଆଗମନ ପରେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଡିଭାଇସ୍ ହେଉଛି ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ନାମ iPhone Ultra ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସୁପର ଫୋନରେ 7.7 ଇଞ୍ଚର ଭିତର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5.3 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଏକ୍ସଟରନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଫେସ୍ ଆଇଡି (Face ID) ବଦଳରେ ପାୱାର ବଟନ୍ ଭିତରେ ଟଚ୍ ଆଇଡି (Touch ID) ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା iOS 27 ସହିତ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ A20 Pro ଚିପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ 5G ସର୍ଫିଂ ଏବଂ ଛୋଟ ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (Dynamic Island) ମିଳିବ ।
ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ରେ ଲାଗିବ M5 ଏବଂ M6 ଚିପସେଟ୍:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ମାମଲାରେ ଆପଲ୍ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନଅପ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର Mac Studio, Mac mini ଏବଂ iMacକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଧୁନିକ M5-ସିରିଜ୍ ଚିପ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବ । ସେହିପରି ନୂଆ 14 ଇଞ୍ଚର MacBook Proକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M6 ଚିପ୍ ସହିତ ବଜାରକୁ ଅଣାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ MacBook Ultra ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ OLED ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ପତଳା ଚେସିସ୍ ଏବଂ M5 Pro କିମ୍ବା M5 Max ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।