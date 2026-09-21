ETV Bharat / technology

ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Apple Pay, ବିନା କାର୍ଡ ଓ ଆପ୍‌ରେ ଫେସ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ହେବ ଟ୍ରାଞ୍ଜକସନ୍

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଲ୍-ପେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

Apple Pay will launch next month; transactions will be made using Face ID, without the need for a card or an app.
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Apple Pay, ବିନା କାର୍ଡ ଓ ଆପ୍‌ରେ ଫେସ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ହେବ ଟ୍ରାଞ୍ଜକସନ୍ । (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେଉଁମାନେ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାର ପକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହଜ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେକ୍‌ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଆପଲ୍-ପେ (Apple Pay)କୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବଲ୍ମୁବର୍ଗର ଅଭିଜ୍ଞ ଜେନେରାଲ୍‌ ରିପୋର୍ଟର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍ ନିଜର ପାୱାର୍‌ ଅନ୍ ନ୍ୟୁଜଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେବା ଆଜି ଅର୍ଥାତ 21 ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026ରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଆମେରିକାରେ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2014 ମସିହାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନେଟୱର୍କ ସହ କ୍ରମାଗତ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଥିଲା ।

କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ସପୋର୍ଟର ସତ୍ୟତା:

ଆପଲ୍-ପେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କାର୍ଡ ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବା ଆଇଫୋନ୍ ଭିତରେ ନିଜ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ । ଏହାପରେ କୌଣସି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ପାଖରେ ବିନା କାର୍ଡ ବାହାର କରି କେବଳ ଫେସ୍ ଆଇଡି (Face ID) କିମ୍ବା ଟଚ୍ ଆଇଡି (Touch ID) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଫୋନରେ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇ (UPI) ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଲ୍-ପେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଞ୍ଚିଂର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ୟୁପିଆଇ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।

ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତିନାମା:

ରଏଟର୍ସର ଏକ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଆପଲ୍-ପେ ସେବାର ସୁଭାରମ୍ଭ କେବଳ Axis Bankର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପାର୍ଟନର ଭାବେ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ନିଜର ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ HDFC Bank ଏବଂ ICICI Bank ସହିତ କମ୍ପାନୀର ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ VISA ଏବଂ Mastercard ନେଟୱର୍କ ସହିତ ICICI, HDFC ଏବଂ Axis ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ 2026 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟସୀମା ଏବେ ପାର ହୋଇଯାଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏହା ବିନା ୟୁପିଆଇ ସପୋର୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ ।

ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଅଧିକ ମଜଭୁତ:

ଆପଲ୍-ପେର ପ୍ରବେଶ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ । ଏହି ସେବା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ବା ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଚୁକ୍ତି କରି ଏହି ସେବାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । କାର୍ଡ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଭଳି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଏକାଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ଡିଭାଇସ୍‌ର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା ସିଏରା 'Dark Edition', ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଦମ୍‌ଦାର୍‌ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଲାଭାର ପ୍ରିମିୟମ୍ 5G ଫୋନ୍, ଅଫରରେ ମିଳୁଛି 4,000 ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ରିହାତି

TAGGED:

UPI PAYMENTS
DIGITAL BANKING SUPPORT
APPLE PAY INDIA
ଆପଲ୍‌ ପେ ଲଞ୍ଚ
APPLE UPI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.