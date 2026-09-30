ETV Bharat / technology

ବିନା PIN ଏବଂ OTPରେ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘Apple Pay’, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର

ଭାରତୀୟ ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ‘Apple Pay’ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା 'Apple Pay' ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଆପଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍‌, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜକସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିନ୍ କିମ୍ବା ଓଟିପି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଲେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ମ୍ୟାକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲାପଟପ୍‌ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, Apple Payରେ Axis Bankର Visa ଏବଂ Mastercard କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ NFC ଥିବା POS ମେସିନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରୁଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ୟୁପିଆଇ (UPI) ସପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ।

Apple Payର ଖାସ୍ କଥା:

ଆପଲ୍‌ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେନିଫର୍ ବେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେସି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । Apple Pay ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପେମେଣ୍ଟ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ କେବଳ ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପ୍, PIN କିମ୍ବା OTPର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ । ଏପରିକି Apple Pay ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼େନାହିଁ।

Tata Tigorକୁ ଟକ୍କର ଦେବ Tata Aeris! ଏହି 6ଟି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସବୁଠୁ ଖାସ୍

ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ମିଳେ?

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Apple Payରୁ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଏପଲ୍ ସର୍ଭରରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବର ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ଖାସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତିଆରି ହୁଏ । ଏହି ନମ୍ବର ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇ ସିକ୍ୟୋର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାମକ ଚିପ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ । ଆପଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସୂଚନା ନିଜ ପାଖରେ ରଖେନାହିଁ । ପେମେଣ୍ଟ କେବଳ ୟୁଜର୍, ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ।

ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା:

  • ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କକୁ ନିଜର ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  • ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍‌ରେ ୱାଲେଟ୍ ଆପ୍ ଖୋଲି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ।
  • ଦୋକାନରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍‌ର ସାଇଡ୍ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ବଟନ୍‌କୁ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରି ଫେସ୍ ଆଇଡି, ଟଚ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ପାସକୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ ।
  • ଏହାପରେ ଆଇଫୋନ୍‌ର ଉପରି ଭାଗକୁ ପେମେଣ୍ଟ ରୀଡର୍ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 90 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 11000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଏହି ସେବା ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଛି ।
ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଏଆଇ କାରଣରୁ ଯାଇପାରେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ !

TAGGED:

APPLE PAY
AXIS BANK
DIGITAL PAYMENT NEW RULE
ଆପଲ୍ ପେ
APPLE PAY INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.