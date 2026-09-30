ବିନା PIN ଏବଂ OTPରେ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘Apple Pay’, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର
ଭାରତୀୟ ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ‘Apple Pay’ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ।
Published : September 30, 2026 at 3:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା 'Apple Pay' ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଆପଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜକସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିନ୍ କିମ୍ବା ଓଟିପି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଲେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ମ୍ୟାକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, Apple Payରେ Axis Bankର Visa ଏବଂ Mastercard କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ NFC ଥିବା POS ମେସିନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରୁଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ୟୁପିଆଇ (UPI) ସପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ।
Apple Payର ଖାସ୍ କଥା:
ଆପଲ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେନିଫର୍ ବେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେସି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । Apple Pay ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପେମେଣ୍ଟ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ କେବଳ ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପ୍, PIN କିମ୍ବା OTPର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ । ଏପରିକି Apple Pay ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼େନାହିଁ।
Axis Bank Credit Card is now on Apple Pay. It is an easy, secure & private way to pay in stores, online, or in apps. pic.twitter.com/TDzxFRiBrM— Axis Bank (@AxisBank) September 30, 2026
ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ମିଳେ?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Apple Payରୁ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଏପଲ୍ ସର୍ଭରରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବର ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ଖାସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତିଆରି ହୁଏ । ଏହି ନମ୍ବର ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇ ସିକ୍ୟୋର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାମକ ଚିପ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ । ଆପଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସୂଚନା ନିଜ ପାଖରେ ରଖେନାହିଁ । ପେମେଣ୍ଟ କେବଳ ୟୁଜର୍, ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ।
ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
Just completed my first Apple Pay transaction in India.— Ravi Maheshwari (@CreditCardsInd) September 30, 2026
Axis card. Face ID. Tap. Done.
Video below.
This is what we were waiting 12 years for.#ApplePay #AxisBank #ccgeeks pic.twitter.com/cK5IphbVCr
- ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କକୁ ନିଜର ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ରେ ୱାଲେଟ୍ ଆପ୍ ଖୋଲି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ।
- ଦୋକାନରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ର ସାଇଡ୍ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ବଟନ୍କୁ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରି ଫେସ୍ ଆଇଡି, ଟଚ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ପାସକୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ ।
- ଏହାପରେ ଆଇଫୋନ୍ର ଉପରି ଭାଗକୁ ପେମେଣ୍ଟ ରୀଡର୍ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 90 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 11000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଏହି ସେବା ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଛି ।