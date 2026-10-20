ମ୍ୟାକବୁକ୍ରେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍! Apple ଘୋଷଣା କଲା ନୂଆ ‘Pro and Tell’ ଇଭେଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ୍
ଟେକ୍ ଦିଗ୍ଗଜ ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତା 28 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ନିଜର ନୂଆ ‘Apple Pro and Tell’ ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : October 20, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆୟୋଜିତ 'Welcome Home' ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ Apple ଏବେ ଚଳିତ ମାସର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ମେଗା ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ‘Apple Pro and Tell’ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତା 28 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 PMରେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଟେକ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ OLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହ ଆସୁଥିବା ନୂଆ MacBook Pro । ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 6 ନଭେମ୍ବର 2026ରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
MacBook Proରେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଡାଇନମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ M5 ପ୍ରୋସେସର:
ନୂଆ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ MacBook Pro କୁ କମ୍ପାନୀ 14-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 16-ଇଞ୍ଚ ସାଇଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିବ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା OLED ଡିସପ୍ଲେ, ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ହାଇ ରହିବ ଏବଂ ଗଭୀର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାସହ ଏଥିରେ macOS 27 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଟଚ୍ ଜେସଚର୍ (Touch Gestures) ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସ ଟ୍ରାକପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ସିଧା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏହାକୁ ଚଲାଇପାରିବେ । ଟଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଞ୍ଜ୍ (Hinge) ଲଗାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାକବୁକ୍ରୁ ପୁରୁଣା ନଚ୍ ହଟାଇ ଆଇଫୋନ୍ ପରି ‘ଡାଇନମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ’ (Dynamic Island) ଯୋଡ଼ିଛି । ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହାର୍ଡୱେର କାରଣରୁ ନୂଆ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ।
Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i— Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026
M6 ଚିପ୍ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏବଂ ନୂଆ iMac:
ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଇନଅପ୍ ବ୍ୟତୀତ ବଜେଟ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 14-ଇଞ୍ଚର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ MacBook Pro ଏବଂ 24-ଇଞ୍ଚର ପପୁଲାର iMacକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିଭାଇସ୍ କମ୍ପାନୀର ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ M6 ଚିପ୍ସେଟ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେବେ । ତେବେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବ ।
ଓ୍ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ A20 Pro ଚିପ୍ ସହ ଆସୁଛି iPad mini 8:
ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଟାବଲେଟ୍ iPad mini 8 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ OLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 'ଭାଇବ୍ରେସନ ବେସଡ୍ ସ୍ପିକର ସିଷ୍ଟମ' (Vibration-based speaker) ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଡିରେ କୌଣସି ସ୍ପିକର ହୋଲ୍ ବା କଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଡିଭାଇସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପ୍ୟାଡ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ IP ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ iPhone 18 Proର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ A20 Pro ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ କାରଣରୁ iPad mini 8ର ଦାମ୍ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 200 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।