ଏଥର ଲଞ୍ଚ ହେବନି iPhone 18 ! କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆପଲ୍ ଜାଣନ୍ତୁ..
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଲ୍ iPhone 18 ଲଞ୍ଚ କରିନପାରେ । ତେବେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : January 3, 2026 at 2:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ 2026ରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଆଇଫୋନ ରିଲିଜ୍ ଚକ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । କାରଣ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଲ୍ iPhone 18 ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆଇଫୋନ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରିଲିଜ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ କରିବ ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 (ଶରତ ଋତୁ)ରେ, ଆପଲ୍ ଦୀର୍ଘ-ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ iPhone Fold ସହିତ iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆଇଫୋନ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମେ 2027 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁଲଭ iPhone 18e ଏବଂ iPhone Air 2 ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ।
ଆପଲ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ନୂତନ ଆଇଫୋନ ଲାଇନଅପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ Pro ଭାରିଏଣ୍ଟ, ମାନକ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ମିନି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଆକାରରେ ମାନକ ଆଇଫୋନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାମିଲ । ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମେ 2020 ମସିହାରେ iPhone 12 ସିରିଜ୍ ସହିତ ମିନି ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ iPhone 13 ମିନି ସହିତ ଏହା ପରେ ଆସିଥିଲା । ତଥାପି, ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରି ନ ଥିବାରୁ ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଭାଇସକୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଆପଲ୍ 2014 ମସିହାର Plus ମଡେଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ Pro Max ମଡେଲ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ iPhone 14 Plus ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । Plus ମଡେଲଟି 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ iPhone 16 Plus ସହିତ ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ସହିତ ମେଳ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଆପଲ୍ ଶେଷରେ 2025 ମସିହାରେ ପ୍ଲସ୍ ମଡେଲକୁ ଏକ ସୁପର-ସ୍ଲିମ୍ Air ଭର୍ସନ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା iPhone 17 ସିରିଜ ସହିତ ଆସିଥିଲା ।
ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ (2025 ବସନ୍ତ), ଆପଲ୍ iPhone 16e ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା iPhone SE ଲାଇନଅପ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । କମ୍ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ, 'e' ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ 'Air' ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉଭୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି । ତଥାପି, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଲ୍ iPhone ଲାଇନଅପ୍କୁ ଦୁଇଟି ୱିଣ୍ଡୋରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ Pro ଫୋନର ଛାୟାରୁ ମୁକୁଳିପାରିବେ ।
ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ, ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଇନଅପ୍ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ତଥାପି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ iPhone Air 2 ଏବଂ iPhone 18e ମାନକ iPhone ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବେ କି ନାହିଁ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର OPPO Reno 15 series ଲଞ୍ଚ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ