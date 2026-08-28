ETV Bharat / technology

ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଏବେ Apple Mapsରେ ଦେଖାଯିବ ବିଜ୍ଞାପନ, ପଇସା ଦେଲେ ବି ହେବନି ବନ୍ଦ!

ଆପଲ୍ ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ Apple Maps ଆପ୍ ଭିତରେ ସ୍ପନସର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

These ads cannot be removed via settings and will continue to appear for Apple One users as well.
ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟିଂସରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ Apple One ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ((Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍‌ (Apple) ନିଜର ମ୍ୟାପ୍ସ ଆପ୍‌ (Apple Maps) ରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ (Ads) ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । '9to5Mac' ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯିବ । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ପେନ୍‌ (Main Search Pane)ରେ ଥିବା 'ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ' (Suggested Places) ବ୍ୟାନର ତଳେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଆପଲ୍ ଶେଷରେ ନିଜ ଆପ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ବିଜ୍ଞାପନ?

ଆପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ସର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜ୍ଞାପନର ବନ୍ୟା ଆଣିନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆପ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ୟୁଜର୍ସ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର "Suggested Places" ବିଭାଗରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟର ଉପରେ ଏହି ସ୍ପନସର୍ଡ ଆଡ୍ ଦେଖାଯିବ ।

Left: Ads appear in
ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ "ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ" ରେ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଏକ ବର୍ଗ ଖୋଜନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ((Image Credit: Apple)

ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ଏହି ପେଡ୍ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଭଳି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ (Google Maps) ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆଡ୍-ଫ୍ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଗୁଗଲ୍‌ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଆପଲ୍ ନିଜେ Apple News ଏବଂ Apple TV ରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇ ଆସୁଛି ।

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଆପଲ୍‌ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:

ମ୍ୟାପ୍ ଆପ୍ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆଡ୍ସଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତିକର କଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆଡ୍ସ କେବଳ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ବିଭାଗରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ରେ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ୟୁଜର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ (First Party) କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ (Third Party) କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଆପଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁଜର୍ସ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଦା ହାତରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Tecno Spark Go 3 Pro, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍!

TAGGED:

APPLE MAPS ADS
IPHONE USER PRIVACY
SPONSARD LISTING
APPLE MAPS AD
APPLE MAPS AD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.