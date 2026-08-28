ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଏବେ Apple Mapsରେ ଦେଖାଯିବ ବିଜ୍ଞାପନ, ପଇସା ଦେଲେ ବି ହେବନି ବନ୍ଦ!
ଆପଲ୍ ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ Apple Maps ଆପ୍ ଭିତରେ ସ୍ପନସର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : August 28, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ (Apple) ନିଜର ମ୍ୟାପ୍ସ ଆପ୍ (Apple Maps) ରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ (Ads) ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । '9to5Mac' ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯିବ । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ପେନ୍ (Main Search Pane)ରେ ଥିବା 'ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ' (Suggested Places) ବ୍ୟାନର ତଳେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଆପଲ୍ ଶେଷରେ ନିଜ ଆପ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ବିଜ୍ଞାପନ?
ଆପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ସର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜ୍ଞାପନର ବନ୍ୟା ଆଣିନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆପ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ୟୁଜର୍ସ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ର "Suggested Places" ବିଭାଗରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟର ଉପରେ ଏହି ସ୍ପନସର୍ଡ ଆଡ୍ ଦେଖାଯିବ ।
ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ଏହି ପେଡ୍ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଭଳି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ (Google Maps) ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆଡ୍-ଫ୍ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଗୁଗଲ୍ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଆପଲ୍ ନିଜେ Apple News ଏବଂ Apple TV ରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇ ଆସୁଛି ।
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଆପଲ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:
ମ୍ୟାପ୍ ଆପ୍ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆଡ୍ସଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତିକର କଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆଡ୍ସ କେବଳ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ବିଭାଗରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ୟୁଜର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ (First Party) କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ (Third Party) କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଆପଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁଜର୍ସ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ।