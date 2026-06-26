ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! 41% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍
ଏଆଇ ଡେଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ହେତୁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ।
Published : June 26, 2026 at 8:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଡେଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ନିଜର ମ୍ୟାକବୁକ୍ (MacBook) ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ (iPad) ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମେମୋରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଚିପ୍ସର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି । ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ବର ବଜାରରେ ଏହି ବଦଳିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ମଡେଲର ଦାମ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତୁଳନାରେ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଭାରତରେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ:
ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, M5 Series ଚିପସେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ MacBook Proର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । M5 Pro ଚିପ୍ ଥିବା 14 ଇଞ୍ଚର ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,99,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଲଞ୍ଚ୍ ସମୟରେ 2,49,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି iPad Airର ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 13 ଇଞ୍ଚର ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏୟାର ବେସିକ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 84,900 ଟଙ୍କାରୁ ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ି 1,19,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 41.22 ପ୍ରତିଶତର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏଆଇ ଡେଟା ସେଣ୍ଟରର ଭୂମିକା ଏବଂ ଚିପ୍ ସଙ୍କଟ:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓ, ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର, ପ୍ରୋ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍₹ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାର୍କେଟରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଆପଲ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଆଇ ଡେଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଚିପ୍ସର ଅହେତୁକ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବଦଳୁଥିବା ମୂଲ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଇସ ହାଇକକୁ ଟାଳିବା ସମ୍ଭବପୂର ନୁହେଁ ।
ଆପଲ୍ ର ସିଇଓ (CEO) ଟିମ୍ କୁକ୍ ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଟିମ୍ କୁକ୍ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ "ଶହେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା" ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ଷମତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏଆଇ ଡେଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବଜାର ପାଇଁ ସପ୍ଲାଇ ସୀମିତ ହୋଇପାରିଛି । ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋନ୍ର ଗ୍ରସ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15 ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ସିଧାସଳଖ 86 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ DRAM ଏବଂ NAND ଚିପ୍ସର ଏହି ସପ୍ଲାଇ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ ।