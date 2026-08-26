ଅତ୍ୟାଧୁନିକ M6 ଏବଂ M5 Ultra ଚିପ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Mac mini ଓ Mac Studio
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାର ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର୍ M6 ଏବଂ M5 ଅଲ୍ଟ୍ରା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ Mac mini ଏବଂ Mac Studio ଡେସ୍କଟପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : August 26, 2026 at 11:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଲ୍ (Apple) ଗ୍ରାହକ ତଥା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏବଂ ଅତନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପୁଟର 'Mac Mini' ଏବଂ Mac Studio' କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 25,2026ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ତାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସର M6, M5 Pro, M5 Max ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 Ultra ଚିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସ୍ରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
M6 ଓ M5 Ultraର ଫିଚର୍ସ:
ଆପଲ୍ର ଏହି ନୂଆ ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଲବ ଆଣିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 2 ନାନେମିଟର ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ M6 ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏଥିରେ 12 କୋର୍ ସିପିୟୁ (2ଟି ସୁପର୍ କୋର୍, 4ଟି ପରଫରମାନ୍ସ କୋର୍ ଏବଂ 6ଟି ଏଫିସିଏନ୍ସି କୋର୍), 12 କୋର ଜିପିୟୁ, ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ 16 କୋର୍ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି 170GB/s ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମୋରୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । M1 ତୁଳନାରେ ଏହାର ସିପିୟୁ ପରଫମାନ୍ସ 2.4 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଅଟେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ହେଉଛି M5 Ultra ଯାହା ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଡ୍-ଡାଇ (quad-die) ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ଅଟେ । ଏହା ଅଲଟ୍ରା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଲ 36 କୋର୍ ସିପିୟୁ ଏବଂ 80 କୋର୍ ଜିପିୟୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି 1.2TB/s ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ଏବଂ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେମୋରୀ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ନୂଆ Mac miniର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
ପରଫରମାନ୍ସ: M6 ଚିପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ Mac mini ରେ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ AI ପରଫରମାନ୍ସ, 40 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ CPU ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ 2 ଗୁଣ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ତଥା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତା ମିଳୁଛି ।
M5 Pro ଅପ୍ସନ: ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 Pro ଚିପ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହା 64GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେମୋରି ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ପୋର୍ଟ: ଏଥିରେ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ 2.5Gb ଏଥରନେଟ୍ (10Gb ଅପ୍ସନ ସହ) ମିଳୁଛି । ଆଗ ପଟେ ଦୁଇଟି USB-C ପୋର୍ଟ (USB 3 ସପୋର୍ଟ ସହ) ଏବଂ ଏକ ହେଡ୍ଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ରହିଛି । ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ M6 ମଡେଲରେ ତିନୋଟି ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ 4 ପୋର୍ଟ ଏବଂ M5 Pro ମଡେଲରେ ତିନୋଟି ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ 5 ପୋର୍ଟ ସହିତ HDMI ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଜେନଲକ୍ (Genlock) ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା iPhone 17 Pro କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାପଚର ସହିତ ସ୍କ୍ରିନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିପାରିବ ।
ମୂଲ୍ୟ: ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, M6 Mac miniର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ $899 (ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ $799) ଏବଂ M5 Pro ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଇସ୍ $1,699 ରଖାଯାଇଛି ।
ନୂଆ Mac Studioର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
ହେଭି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, 3D ଡିଜାଇନ୍, 8K ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସାଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନୂଆ Mac Studio ଆଣିଛି । ଏଥିରେ M5 Max ଏବଂ M5 Ultra ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । M5 Maxରେ 18 କୋର୍ ସିପିୟୁ, 40 କୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିୟୁ ଏବଂ 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମୋରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ 5 ପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକାଧିକ Mac Studio ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏକାଠି କ୍ଲଷ୍ଟର୍ (cluster) କରି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଏଆଇ(AI) କାମ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବ ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକାସଙ୍ଗେ ମୋଟ୍ 8ଟି ଡିସ୍ପ୍ଲେ କିମ୍ବା ୪ଟି Studio Display XDRକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5K ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ 120Hz ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ୱାୟରଲେସ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଲ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର N1 ଚିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ Wi-Fi 7 ଏବଂ Bluetooth 6ର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେରିକା ବଜାରରେ M5 Max ସହିତ ଏହାର ଦାମ୍ 2499 ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ M5 Ultra ମଡେଲର ଦାମ୍ 5499 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ 512GB ମେମୋରି ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମଡେଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
macOS 27 Golden Gate ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଏହି ଉଭୟ ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗାମୀ macOS 27 Golden Gate ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସିରି ଏଆଇ (Siri AI) ଏବଂ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର (Apple Intelligence) ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନୂଆ ସିରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଇମେଲ୍, ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନୂଆ Mac miniକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ Mac Studioକୁ 35 ପ୍ରତିଶତ ରିସାଇକେଲ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରିସାଇକେଲ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେପର ପ୍ୟାକେଜିଂ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଫାଇବର-ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।