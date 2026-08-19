ETV Bharat / technology

AirPodsରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାମେରା! Apple ର ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍‌ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ

ଆପଲ୍ ଏହାର ନୂଆ macOS Tahoe 26.7 ଅପଡେଟ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ କ୍ୟାମେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏୟାରପଡ୍ସ ଲିକ୍ କରିଛି, ଯାହା ସିରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

These AirPods, bearing the codename B790, are expected to be unveiled at the iPhone 18 event scheduled for September.
ଏହି AirPods, ଯାହାର କୋଡନେମ B790, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ iPhone 18 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । (Image Credit: Apple / MacRumors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହା ଆପଲ୍ (Apple) ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛି । ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପହଁଚଛି ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଆପଲ୍‌ ନିଜେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏୟାରପଡସ୍ (Airpods)କୁ ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି । macOS Tahoe 26.7ର ରିଲିଜ୍‌ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ନୂଆ ଏୟାରପଡସ୍‌ର ଫିଚର ଜଣା ପଡୁଛି ।

ଏହି ସୂଚ଼ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାକରୁମର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ଅନ୍ୟ କେତକ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏୟାରପଡ୍ସ ପିନ୍ଧି ଏକ ବହି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିରି (Siri)କୁ ତାହା ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଜବାବରେ ସିରିର ସ୍ୱରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, "ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆ ସେଭ୍ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? ବସ ମୋତେ ଏହାକୁ ପରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।"

ସିରି ପାଇଁ ଆଖି ସାଜିବ ବିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏୟାରପଡ୍ସରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଲୋ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଲ୍‌ର ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ସିରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ, ଯାହା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍‌ର ନାମ ‘ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ’ ହେବ । ଯଦିଓ, ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଏୟାରପଡ୍ସର କ୍ୟାମେରା ସଫା ଭାବେ ନଜର ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଏୟାରପଡ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା AirPods Pro ଭଳି ହିଁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା:

ଏହି ନୂଆ ଏୟାରପଡ୍ସର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୋଡନେମ୍ B790 କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଏୟାରପଡ୍ସ ମଡେଲ B798 ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟେ । ଏଭଳି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ B798 ବାଲା ମଡେଲଟି ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ୍ ମେ’ ମାସରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ପାଇଁ ଏଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏହା ଆଖପାଖର ଦୁନିଆକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଇଭେସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାମେରା ଲୋ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେକନିକାଲ୍ ରୂପରେ ଏହା ଏକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଗୁରମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେବ କ୍ୟାମେରା କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ।

iPhone 18 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା:

ଯେହେତୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡେମୋ ଭିଡିଓଟି macOS 26.7 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଏୟାରପଡ୍ସକୁ ଏପଲ୍‌ର ଆଗାମୀ iPhone 18 ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପେଶ୍ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରେ । କୋଡନେମ୍ B790 ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି AirPodsକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଫୋନ୍ 18 ଇଭେଣ୍ଟରେ ପେଶ୍ କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏପଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଏୟାରପଡ୍ସକୁ 2026ର ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିରି (Siri) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ସହିତ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହାକାଶରେ ଅଟକିଲା ନାସାର ମିଶନ୍: 6 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପେସୱାକ୍ ପରେ ବି ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଅନିଲ୍‌ଙ୍କ କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ସମସ୍ୟା

ଆସିଲା ChatGPT for Teens, ବାପାମା’ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବ OpenAIର ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ

TAGGED:

APPLE CAMERA AIRPODS LAUNCH
AIRPODS B790 LEAK
SIRI VISUAL INTELLIGENCE FEATURES
ଆପଲ୍‌ କ୍ୟାମେରା ଏୟାରପଡ୍ସ
APPLE CAMERA AIRPODS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.