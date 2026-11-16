ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ନୂଆ AI ହେଲଥ୍ ଆପ୍: ଏଣିକି ସହଜ ଭାଷାରେ ମିଳିବ ମେଡିକାଲ୍ ସୂଚନା
ଆପଲ୍ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ।
Published : November 16, 2026 at 3:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଏବଂ Anthropic ଭଳି ବଡ଼ AI ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ଆଣିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟେକ୍ ଜଏଣ୍ଟ Apple ଏକ ନୂଆ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ AIକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ Apple ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ iPhone ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହେଲଥକେୟାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ AI ସଂସ୍ଥା 'OpenEvidence' ସହ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି 'Apple Health AI' ବ୍ୟବହାର ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତା, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଲଥ୍ AI ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
କେଉଁମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ:
12 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନରେ Apple ମୋଟ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଗୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ iPhone 15 କିମ୍ବା ତା’ପରର ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ iOS 26 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ 'Apple Intelligence' ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏହି ନୂଆ ଆପରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ChatGPT କିମ୍ବା Claude ଭଳି ସିଧାସଳଖ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ବଦଳରେ 'ଦ ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍', 'ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମେରିକାନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍' ଏବଂ 'ନେଚର' ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ପତ୍ରିକାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ।
ଜଟିଳ ମେଡିକାଲ ସୂଚନା ବୁଝିବା ହେବ ସହଜ:
Apple ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଆପ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଅତି ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଜଟିଳ ମେଡିକାଲ ତଥ୍ୟକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବେ । ୟୁଜର୍ସମାନେ ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ରେଟିଂ ଦେବା ସହ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ଭେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ । ଏହି ସର୍ଭେରେ ପ୍ରତିଭାଗୀମାନେ HealthKitରୁ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଯେପରିକି ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନିଦ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆପ୍ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରିବ । ଏଥିସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ।
ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ଓ Appleର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:
ଆପଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡାଟାକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ଓପନଏଭିଡେନ୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ । ଆପଲର ହେଲଥ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍.ଡି. ସୁମ୍ବୁଲ ଦେସାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନବସୃଜନର ଆରମ୍ଭ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଠିକତା ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଆଧାରରୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।