ଆଇଫୋନ ହଜିଲେ କି ଚୋରି ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ; ଲଞ୍ଚ ହେଲା AppleCare+ ପ୍ଲାନ

ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କଲା ଆପଲ୍‌ କେୟାର ପ୍ଲସ୍‌ ପ୍ଲାନ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଫୋନ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ । କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ...

Apple
ଲଞ୍ଚ ହେଲା AppleCare+ ପ୍ଲାନ (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଆପଲ୍‌ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଏହାର ଆପଲ୍ କେୟାର+ କଭରେଜ୍ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ନୂତନ ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ମାସିକ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାସ୍‌ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ହଜିଗଲେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚର ହେଉଛି ଯେ iPhone ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଗଲେ AppleCare+ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତିକୁ କଭର କରେ । ପ୍ରାଥମିକତା ସହାୟତା, ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଯିବା ଏବଂ ଅସୀମିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତି ମରାମତି ଭଳି ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ସୁବିଧା ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

AppleCare+ କଣ ?

ଆପଲ୍‌ କେୟାର ପ୍ଲସ୍‌ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବୀମା ଯୋଜନା ଯାହା iPhone, Mac, Display, iPad, Watch, Headphones, TV, ଏବଂ HomePod ଭଳି Apple ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି କଭରେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ହାର୍ଡୱେୟାର ମରାମତି ଏବଂ ବଦଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ । AppleCare+ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାନକ 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

AppleCare+: ଏବେ କଣ ନୂଆ ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ମାନକ AppleCare+ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେବା ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ଆପଲ୍‌ ଏବେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସଦସ୍ୟତା ସାମିଲ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଥରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି iPhones ପାଇଁ ଚୋରି ଏବଂ କ୍ଷତି ସହିତ AppleCare+ର ଲଞ୍ଚ । ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମାସରେ ₹799ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2ଟି ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହେଲେ ମାଗଣାରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ iPhone ଚୋରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଏହାକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, Apple ଏହାକୁ ବଦଳାଇବ ଅର୍ଥାତ ନୂଆ ଫୋନ ଦେବ । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବୀମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ।

କେମିତି ପ୍ଲାନ୍‌ କିଣିବେ ଗ୍ରାହକ ?

ଆପଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର iPhone, iPad କିମ୍ବା Macରେ ସେଟିଂସ୍ ଆପ୍‌ରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିକଳ୍ପ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିଣିପାରିବେ । ଯୋଜନା କିଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କଭରେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ନଚେତ ଗ୍ରାହକ ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ବଜାରକୁ ଆସିଲା OPPOର 2 ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Find X9, Find X9 Pro; ଦାମ ଏତିକି

