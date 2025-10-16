ETV Bharat / technology

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍‌ର ଧମାକା; M5 ଚିପ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୂଆ MacBook Pro

ଆପଲ୍‌ ଶେଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ 14-ଇଞ୍ଚର MacBook Proକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 ଚିପ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଲା ଜାଣନ୍ତୁ...

M5 MACBOOK PRO
M5 MACBOOK PRO (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 9:35 AM IST

Updated : October 16, 2025 at 10:15 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ MacBook Pro (2025)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 ଚିପ୍ ରହିଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ପୁରୁଣା M4 ଭାରିଏଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ କେବଳ 3.5 ଗୁଣା ଭଲ AI କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ 1.6 ଗୁଣା ଭଲ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦ୍ରୁତ SSD ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଲାପଟପ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ନୂଆ M5 MacBook Proରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ CPU, ଏକ ଉନ୍ନତ ନ୍ୟୁରାଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମେମୋରୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ AIରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ AI ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସତ୍ତ୍ବେ ଆପଲ୍‌ର ନୂତନ MacBook Pro କମ୍ପାକ୍ଟ 14-ଇଞ୍ଚ ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଛି । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଫିଚରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାପଟପ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ M5 MacBook Pro ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହେବ । ଏହି ନୂତନ ମ୍ୟାକୁବୁକ୍‌ରେ ଆପଣ କଣ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

M5 MacBook Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ M5 MacBook Proରେ 14-ଇଞ୍ଚ ଲିକ୍ବିଡ୍ ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1600 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ HDR ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ଏବଂ SDR କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 1000 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ରହିଛି । ଏଥିରେ ନାନୋ ଟେକ୍ସଚର ଗ୍ଲାସ୍‌ ଫିନିଶ ଅପସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଘର ବାହାରେ ଚମକ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଲାପଟପ୍‌ରେ ଏକ 12MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 6-ସ୍ପିକର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ, MacBook Pro ନୂତନ M5 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 10-କୋର୍ GPU, ଏକ 16-କୋର୍ ନ୍ୟୁରାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଏକ 10-କୋର୍ CPU ରହିଛି । ନୂଆ MacBook ଗତ ବର୍ଷର M4 ଚିପ୍ ତୁଳନାରେ 1.6 ଗୁଣା ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ 3.5 ଗୁଣା ଦ୍ରୁତ AI କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଲ୍‌ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନୂତନ ନ୍ୟୁରାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ LLM ସହିତ କ୍ରିଏଟିଭ୍‌ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡିଭାଇସରେ AI ଉପକରଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।

M5 MacBook Pro
M5 MacBook Pro (Silver) (Image Credit: Apple)

M5 MacBook Pro 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ SSD କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ 150GB ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମୋରୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ M5 MacBook Pro macOS Tahoeରେ ଚାଲିବ, ଯାହା ସମଗ୍ର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ (UI)ରେ ଏକ ନୂତନ ଲିକ୍ବିଡ୍‌ ଗ୍ଲାସ୍‌ ଡିଜାଇନ ଆଣିବ । ଏବେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଅଧିକ Apple Intelligence ସମନ୍ବୟ ରହିବ।

M5 MacBook Pro
M5 MacBook Pro (Image Credit: Apple)

MacBook Pro ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଟୁ ସର୍ଟକଟ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ମଡେଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ AI ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି ଏଥିରେ Wi-Fi 6E, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3, 3x Thunderbolt 5 ପୋର୍ଟ, ଏକ HDMI ପୋର୍ଟ, MagSafe 3 ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଏକ SDXC କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ ସାମିଲ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବାକ୍ସରେ ଏକ 70W USB-C ଚାର୍ଜର ରହିଛି ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ମଡେଲMacBook Pro 14-ଇଞ୍ଚ (2025)
ପ୍ରୋସେସରଆପଲ୍‌ M5 ଚିପ୍‌
ଡିସପ୍ଲେ14.2-ଇଞ୍ଚ ଲିକ୍ବିଡ୍‌ ରେଟିନା XDR, 3024×1964 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌
ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌1600 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ HDR ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ଏବଂ SDR କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 1000 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌
RAM16GB/24GB
ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌512GB, 1TB, 4TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SSD
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମmacOS Tahoe
ଓଜନପ୍ରାୟ 1.55 କେଜି
ଅଡିଓDolby Atmos ଟ୍ୟୁନଡ୍‌ ସ୍ପିକର୍ସ
ବ୍ୟାଟେରୀ24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
M5 MacBook Pro
M5 MacBook Pro (Space Black) (Image Credit: Apple)

M5 MacBook Pro: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

MacBook Pro (2025)ର ମୂଲ୍ୟ 16GB RAM ଏବଂ 512GB SSD ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ₹1,69,900ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 16GB RAM + 1TB SSD, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹1,89,900 ଏବଂ 24GB RAM + 1TB SSD, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹2,09,900 ରହିଛି । ଏହି ଲାପଟପ୍ ସିଲଭର ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ Apple ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ₹10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

Last Updated : October 16, 2025 at 10:15 AM IST

