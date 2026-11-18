Apple Maps ନୂଆ ଅପଡେଟ୍: ଏଣିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମିଳିବ ରାସ୍ତାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପଡେଟ୍
ଏପଲ୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ମ୍ୟାପ୍ ଆପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ରିଅଲ୍-ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
Published : November 18, 2026 at 5:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଜଣା ସହରର ରାସ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ଟ୍ରାଫିକରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୁଟ୍ ଖୋଜିବା ହେଉ, ଏବେ ଭାରତୀୟ iPhone ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଟେକ୍ ଜଏଣ୍ଟ Apple ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ Apple Mapsରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବୁଧବାର Apple ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ Apple Maps ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅପଡେଟରେ ଏକାଧିକ ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବାରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନାଭିଗେସନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ ।
AI ନାଭିଗେସନ୍ ଓ ରିଅଲ୍-ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍:
ନୂଆ Apple Maps ସହିତ AI ନାଭିଗେସନ୍ ଟୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାପର ଆକ୍ୟୁରେସି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା, କୋଠାବାଡ଼ି, ପାର୍କ ଏବଂ ସପିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସର ଲୋକେସନ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ । Apple ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଅଲ୍-ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଲର ରହିଛି କିମ୍ବା କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖିହେବ । ଏହା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ।
ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟପ୍ ରାଉଟିଂ ଓ ଡୁଆଲ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଚର:
Google Maps ଭଳି ଏବେ Apple Mapsରେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟପ୍ ରାଉଟିଂ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ରୁଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଚର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ Apple Maps ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେବଲ୍ ଦେଖାଇବ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡିଆ, କୋଲକାତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଦେଖାଇବ ।
ଯାତ୍ରା ସମୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ Siri AI
ନୂଆ ଅପଡେଟରେ Apple Maps ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ Google Mapsରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଆପରେ ତାହା ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାଛଡ଼ା ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ Siri AIକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।