ଆପଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କଲା Macbook Air 2026 ମଡେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଦାମ୍ ?

ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆଜି 4 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ମ୍ୟାକବୁକର ବିକ୍ରୟ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Apple launches Macbook Air 2026 model in India and global markets
ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ Macbook Air 2026 ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ Macbook Air 2026 ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମାକବୁକ୍ 13 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 15 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏହି ଲାପଟପ୍‌ରେ ଏକ M5 ଚିପସେଟ୍, 32GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 4TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଏକ 12MP ସେଣ୍ଟର-ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । 66.5Wh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ, ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ 70W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ macOS ରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ Apple Intelligence ଫିଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର୍ (2026) ସହିତ, ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ (2026) ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

MacBook Air 2026ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

MacBook Airକୁ ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ ସହ ନୂଆ ଫିଚରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଆପଲ କମ୍ପାନୀ । ଏହି ଲାପଟପ ଦୁଇଟି ସାଇଜରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା 13 ଇଞ୍ଚର MacBook Air ଓ 15 ଇଞ୍ଚର MacBook Air । 13 ଇଞ୍ଚର MacBook Airର ଓଜନ 1.23 Kg ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଇଞ୍ଚର MacBookର ଓଜନ 1.51 Kg ଅଟେ । ଦୁଇଟି ମଡେଲ ପତଳା ଏବଂ ଏକ ହାଲକା ଡିଜାଇନର ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ।

MacBook Airରେ ଏକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରେଟିନା ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ 500 ନିଟସ ଏବଂ 1 ବିଲିୟନ ରଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନର ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯାଏ । ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ M5 ଚିପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10-କୋର୍ CPU ଏବଂ 10-କୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GPU ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ AI-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମଡେଲ୍ M4 ଭର୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ । ଏହାସହିତ ଏହି ଲାପଟପ୍ 32GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 4TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SSD ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ 12MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା ଡେସ୍କ ଭ୍ୟୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଅଡିଓ ଏବଂ ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ତିନୋଟି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ପିକର୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6, ୱାଇ-ଫାଇ 7 ଏବଂ ଆପଲ୍‌ର N1 ନେଟୱାର୍କିଂ ଚିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି Thunderbolt 4 ପୋର୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଦୁଇଟି ବାହ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । 66.5Wh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ, ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ 70W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା macOS Tahoeରେ ଚାଲିଥାଏ ।

MacBook Air 2026ର ଦାମ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:

13 ଇଞ୍ଚର MacBook Air (2026) ମଡେଲ୍ 16 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 512 ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,19,900 ଟଙ୍କା ରହିବ । 15 ଇଞ୍ଚ ମଡେଲ୍ 16 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 512 ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,44,900 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ମିଡନାଇଟ୍, ଷ୍ଟାରଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆଜି, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ର ବିକ୍ରୟ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

TAGGED:

APPLE
APPLE MACBOOK
MACBOOK AIR PRICE
13 ଇଞ୍ଚର MACBOOK AIR
MACBOOK AIR 2026

