ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍‌ର ଶସ୍ତା ଲାପଟପ୍ MacBook Neo, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ, କେବେଠୁ ବଜାରରେ ମିଳିବ ?

ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଲାପଟପ୍ ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 11 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଓ 16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇପାରିବ ।

Apple new laptop MacBook Neo
MacBook Neo ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍‌ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଲାପଟପ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଲାପଟପର ନାମ MacBook Neo । ଯୁବ ତଥା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଲାପଟପ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଆପଲର ବାକି ଲାପଟପ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ଶସ୍ତା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ । ଏହା ଆପଲ୍‌ର A18 ପ୍ରୋ ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସମାନ ପ୍ରୋସେସର ଯାହା iPhone 16 Pro ଏବଂ iPhone 16 Pro Maxରେ ଡେବ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଲାପଟପ୍ ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Apple new laptop MacBook Neo
ଆପଲର ନୂଆ ଲାପଟପ୍ MacBook Neo (Apple)

ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର୍ସ:

ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓରେ ଏକ 13-ଇଞ୍ଚ (2,408×1,506 ପିକ୍ସେଲ୍) ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରେଟିନା IPS ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ପିକ୍ସେଲ୍ ଡେନସିଟି 219ppi । ଏଥିରେ ଆପଲର ମ୍ୟାଜିକ୍‌ କିବୋର୍ଡ ରହିଛି, 512GB ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି Touch IDକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାକବୁକ ଏୟାର ପରି, ଏହା ଆପଲ୍ର ନୂତନତମ macOS Tahoeରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ 1080p FaceTime HD ୱେବକ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଏସ୍‌ ଆଇସୋଲେସନ ଏବଂ Wide Spectrum ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ମାଇକ୍ ଆରେ ରହିଛି । ଆପଣ Dolby Atmos ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ Spatial Audio ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓ ୱାଇ-ଫାଇ 6E ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6 କନେକ୍ଟଭିଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ୟୁଏସବି 3.0 ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ (4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟରନାଲ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ନେଟିଭ୍ ଡିସପ୍ଲେପୋର୍ଟ 1.4 ସହିତ) ଓ ଏକ ୟୁଏସବି 2.0 ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏକ ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓରେ ଏକ 36.5Wh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ 20W ୟୁଏସବି Type-C ଆଡାପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା 1.5m USB Type-C ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ସହିତ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଲାପଟପ୍ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 11 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ କିମ୍ବା 16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଏହାର ମାପ 297.5×206.4×12.7mm ଏବଂ ଓଜନ 1.23kg ।

ଭାରତରେ MacBook Neo ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧ:

ଭାରତରେ, ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓର ମୂଲ୍ୟ 8GB ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମୋରୀ ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିବା ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 69,900 ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 79,900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ, ଇଷତ୍‌ ହଳଦିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ସିଲଭର୍‌ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ରିହାତି ସହିତ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓ କିଣିପାରିବେ । ଆମେରିକାରେ, ରିଟେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ $599 (ପ୍ରାୟ 55,200 ଟଙ୍କା) ଏବଂ $499 (ପ୍ରାୟ 46,000 ଟଙ୍କା) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରିଟେଲରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

