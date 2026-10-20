ETV Bharat / technology

ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ବି ମିଳିବନି iPhone Duo! Appleର ନୂଆ ନିୟମ ଶୁଣି ୟୁଜର୍ସ ନିରାଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duoର ଲଞ୍ଚ୍ ଡେ' 23 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ୱାକ୍-ଇନ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନକରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

IPHONE DUO STOCK STATUS IPHONE DUO APPLE FOLDABLE ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌
ଉତ୍ପାଦନ ହାର କମ୍ ଥିବାରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଫୋନ ଅତ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରି ଅର୍ଡର ନକରି ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନ iPhone Duo କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶଜନକ ଅପଡେଟ୍‌ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମ୍ୟାକରୁମର୍ସର ଟେକ୍‌ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Apple ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 23 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଲଞ୍ଚ ଡେ' ଅବସରରେ ବିନା ପ୍ରି-ଅର୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ବିକ୍ରି ନକରିବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟୋରଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ୱାକ୍‌-ଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍‌ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସି ଭିଡ ନକରିବା ଉଚିତ୍‌ ।

60% ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟିଲ୍ଡ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଜଟିଳତା:

IPHONE DUO STOCK STATUS IPHONE DUO APPLE FOLDABLE ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌
iPhone Duo (ଫଟୋ: Apple)

ଏହି ୱାକ୍‌-ଇନ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରମିୟମ୍‌ କ୍ୱାଲିଟି ମାନଦଣ୍ଡ । ସେପ୍ଟମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ୟିଲ୍ଡସ ମାତ୍ର 60 ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ଥିଲା । ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର କଡ଼ା ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ OEMs (Original Equipment Manufacturers) ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌ ବିଲ୍ଡ କରିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଉତ୍ପାଦନ ହାର କମ୍ ଥିବାରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଫୋନ ଅତ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟୋର ଗୁଡିକରେ କେବଳ ଡମୋ ୟୁନିଟ୍‌ ରଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜର୍ସ ଏକ ସ୍ପଟ୍‌ଲାଇଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଏହାର 7.6-ଇଞ୍ଚର Super Retina XDR ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଇନର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-ଡିସପ୍ଲେ FaceTime କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାରର ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ମାତ୍ର ନେଇପାରିବେ ।

ମ୍ୟାକବୁକ୍‌ରେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍! Apple ଘୋଷଣା କଲା ନୂଆ ‘Pro and Tell’ ଇଭେଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ୍

ଭାରତରେ ଜାନୁଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଡେଲିଭରି ସେଡ୍ୟୁଲ୍:

IPHONE DUO STOCK STATUS IPHONE DUO APPLE FOLDABLE ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌
iPhone Duo (ଫଟୋ: Apple)

16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏବେ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆସନ୍ତା 23 ଜାନୁଆରୀ 2027 ରେ ହିଁ ସିପିଂ (Shipping) କରାଯିବ ବୋଲି ଆପଲ୍ ଟାଇମଲାଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରୋମା (Croma) ପରି ରିଟେଲର୍ସମାନେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡେଲିଭରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ 256GB ର ସେହି ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋର ପିକଅପ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଲ୍ କହିଛି ।

ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ ସହ ଆସିବ ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରିମିୟମ୍ HomeView, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍ସ

ଡୁଆଲ୍ 48MP କ୍ୟାମେରା ସହ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ହାର୍ଡୱେର:

ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌ରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହାର୍ଡୱେର ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ 48MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ଏବଂ 48MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ସ୍ମୁଥ୍ ରନିଂ ପାଇଁ ଆପଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A18 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଟେକ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2027 Kawasaki Z1100 ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍‌

TAGGED:

IPHONE DUO
APPLE FOLDABLE
ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓ
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌
IPHONE DUO STOCK STATUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.