ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ବି ମିଳିବନି iPhone Duo! Appleର ନୂଆ ନିୟମ ଶୁଣି ୟୁଜର୍ସ ନିରାଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duoର ଲଞ୍ଚ୍ ଡେ' 23 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ୱାକ୍-ଇନ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନକରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
Published : October 20, 2026 at 8:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରି ଅର୍ଡର ନକରି ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନ iPhone Duo କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶଜନକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମ୍ୟାକରୁମର୍ସର ଟେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Apple ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 23 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଲଞ୍ଚ ଡେ' ଅବସରରେ ବିନା ପ୍ରି-ଅର୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ବିକ୍ରି ନକରିବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟୋରଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ୱାକ୍-ଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସି ଭିଡ ନକରିବା ଉଚିତ୍ ।
60% ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟିଲ୍ଡ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଜଟିଳତା:
ଏହି ୱାକ୍-ଇନ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଲ୍ର ପ୍ରମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମାନଦଣ୍ଡ । ସେପ୍ଟମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ୟିଲ୍ଡସ ମାତ୍ର 60 ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ଥିଲା । ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର କଡ଼ା ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ OEMs (Original Equipment Manufacturers) ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଉତ୍ପାଦନ ହାର କମ୍ ଥିବାରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଫୋନ ଅତ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟୋର ଗୁଡିକରେ କେବଳ ଡମୋ ୟୁନିଟ୍ ରଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜର୍ସ ଏକ ସ୍ପଟ୍ଲାଇଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଏହାର 7.6-ଇଞ୍ଚର Super Retina XDR ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଇନର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-ଡିସପ୍ଲେ FaceTime କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାରର ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ମାତ୍ର ନେଇପାରିବେ ।
ଭାରତରେ ଜାନୁଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଡେଲିଭରି ସେଡ୍ୟୁଲ୍:
16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏବେ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆସନ୍ତା 23 ଜାନୁଆରୀ 2027 ରେ ହିଁ ସିପିଂ (Shipping) କରାଯିବ ବୋଲି ଆପଲ୍ ଟାଇମଲାଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରୋମା (Croma) ପରି ରିଟେଲର୍ସମାନେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡେଲିଭରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ 256GB ର ସେହି ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋର ପିକଅପ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଲ୍ କହିଛି ।
ଡୁଆଲ୍ 48MP କ୍ୟାମେରା ସହ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ହାର୍ଡୱେର:
ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହାର୍ଡୱେର ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ 48MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ଏବଂ 48MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ଡିଭାଇସ୍ରେ ସ୍ମୁଥ୍ ରନିଂ ପାଇଁ ଆପଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A18 ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଟେକ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।