ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Appleର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duo: ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 5 ଘଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌!

ଆପଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ପ୍ରଥମ ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone Duo ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

This foldable handset features a large 7.6-inch Super Retina XDR inner display, which is 80 percent larger than the 6.3-inch screen of the iPhone 18 Pro.
ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ 7.6 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ସୁପର ରେଟିନା XDR ଇନର୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା iPhone 18 Proର 6.3 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତୁଳନାରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ଅଟେ । (ଫଟୋ: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 9:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଶେଷରେ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲେ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 'iPhone Duo' ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରମିୟମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ A20 Pro ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା TSMର 2-ନାନୋମିଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହାକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 48MPର ଦୁଇଟି ସେନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍, ସୁପର ରେଟିନା XDR ସ୍କ୍ରିନ୍ (ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତର ଡିସପ୍ଲେ ଦୁଇଟିଯାକରେ), 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ମ୍ୟାଗ୍‌ସେଫ୍ ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନସାରା ଚାଲିବା ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍‌ର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ।

iPhone Duo: ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧତା

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ iPhone Duo ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ସ୍କାଇ ରଙ୍ଗର ସେଡ୍‌ରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଭେରିଏଣ୍ଟମୂଲ୍ୟପ୍ରି- ଅର୍ଡର ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା
256GBRs 2,99,900

ପ୍ରି-ଅର୍ଡର (Pre-order) ଅକ୍ଟୋବର 16 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ

ଅକ୍ଟୋବର 23ରୁ ଏହା ସବୁଠି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

512GBRs 3,24,900
1TBRs 3,74,900
2TBRs 4,49,900

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌କୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ଟାରୁ ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ । ଆପଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି iPhone Duo ଆସନ୍ତା 23 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।

iPhone Duo: ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ

ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓ (iPhone Duo)ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଏକ ବହି କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଭଳି, ଯାହାକି ଆଜିକାଲିର ସାଧାରଣ ଲମ୍ବା ଓ ଆୟତାକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଏବଂ ଓସାରିଆ । ଏହି କାରଣରୁ ଫୋନ୍‌ଟିକୁ ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଓ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ 7.6 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ସୁପର ରେଟିନା XDR ଇନର୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା iPhone 18 Proର 6.3 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତୁଳନାରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ଅଟେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ଥିବା ଭାଙ୍ଗ ବା କ୍ରିଜ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ନାନୋ ଟେକ୍ସଚର୍ ଫିନିଶ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହାର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେରାମିକ୍ ସିଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହିତ 5.4 ଇଞ୍ଚର ସୁପର ରେଟିନା XDR ଆଉଟର୍ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫୋନ୍‌ର ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ।

ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ A20 Pro ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା 2nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ ଚିପ୍ (SoC)ରେ 6-କୋର୍ ରହିଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା A19 Pro ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ତୁଳନାରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ବା ଦ୍ରୁତ ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍-ବୋର୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଛି ।

କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, iPhone Duoରେ ଏକ ଦମଦାର ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 48MPର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 48MPର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ 4K ରେଜୋଲୁସନରେ 120fpsରେ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ 12MPର ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଆପଲ୍ ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି iPhone Duo ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସାରା ଚାଲିବା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କେବଳ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା 31 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ 44 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ-ଷ୍ଟପ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍‌ର ଶର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହାୟତାରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 5 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଡେଲିଭର୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମ୍ୟାଗ୍‌ସେଫ୍ ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଆପଲ୍‌ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ iOS 27 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏହି ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ସହଜରେ ସ୍ପିଲ୍ଟ୍‌ ଭ୍ୟୁ (split view) ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସହଜ ଆପ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍, ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍

TAGGED:

IPHONE DUO PRICE IN INDIA
FOLDABLE IPHONE DUO FEATURES
IPHONE DUO CASE
ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଡ୍ୟୁଓ
IPHONE DUO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.