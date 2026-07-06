ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍‌ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲୁକ୍‌! ମିଳିବ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A20 ଚିପ୍‌

ଆପଲ୍‌ର ଆଗାମୀ iPhone Air 2କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡୁଆଲ୍ 48MP କ୍ୟାମେରା ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍ OLED ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

According to Jon Prosser's renders, the iPhone Air 2 could launch in Spring 2027 alongside the iPhone 18 series.
ଜନ୍ ପ୍ରୋସରଙ୍କ ରେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, iPhone Air 2 2027, iPhone 18 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple)ର ଆଗାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ iPhone Air 2 କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଲିକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜଣାଶୁଣା ଟିପ୍‌ଷ୍ଟର ଜନ୍ ପ୍ରୋସର (Jon Prosser) ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଫୋନ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଣ୍ଡର୍ସ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଲ୍‌ର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଳିବ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌:

ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର iPhone Airକୁ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ 48MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ f/1.6 ଅପର୍ଚ୍ଚର ସହ 2X ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଲିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, iPhone Air 2ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଦମଦାର ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେନ୍ସର 48-48MPର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ହେବ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେର ପାଇଁ ଜାଗା ତିଆରି କରିବାକୁ ଆପଲ୍ ତାର ଫେସ୍ ଆଇଡି (Face ID) ମଡ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ପୁନର୍ବାର ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍‌ର ସ୍ଲିମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିଦେବ ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ 2nm ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ OLED ଡିସପ୍ଲେ:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ iPhone Air 2ରେ ଆପଲ୍‌ର ଆଗାମୀ 2nm ବୈଷୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ A20 କିମ୍ବା A20 Pro ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଦେବ । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନରେ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଚେସିସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାମଲାରେ ଏଥିରେ 6.55 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ LTPO OLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହା 1.5K ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 28 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ନୂଆ Toyota Hilux, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

କୋଡିଂ ବିନା ତିଆରି ହେବ ଗେମ୍! ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ମେଟାର ନୂଆ ଏଆଇ ଆପ୍ Pocket, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Samsung Galaxy S27 ସିରିଜ୍‌ର ଫିଚର୍ସ! ମିଳିବ ସବୁ ସିରିଜରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ

TAGGED:

IPHONE AIR 2 PRICE
JON PROSSER APPLE LEAK
APPLE A20 CHIPSET
ଆଇଫୋନ୍ ଏୟାର 2
IPHONE AIR 2 DUAL CAMERA LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.