ETV Bharat / technology

2027ରେ ଆସୁଛି Apple iPhone 20 Pro: ବଦଳିଯିବ ଆଇଫୋନର ଲୁକ୍, ମିଳିବ କର୍ଭଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍

ଆପଲ୍‌ ନିଜର 20 ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ iPhone 20 Pro ପାଇଁ କର୍ଭଡ୍‌ ଗ୍ଲାସ୍‌ ଡିଜାଇନ୍‌ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍‌ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

In picture - Apple iPhone 17 Pro models.
ଫଟୋରେ - ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ପ୍ରୋ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍‌ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍‌ ନିଜର 20 ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅବସରରେ iPhone Pro ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଜାଇନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି । 2027 ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 'ଗ୍ଲାସ୍‌-ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍‌' ବା କାଚଭିତ୍ତିକ ଡିଜାଇନ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଗୁରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ଥିବା iPhone Pro ଏବଂ Pro Max ମଡେଲରେ ଏହି ବିଶେଷ ଲୁକ୍‌ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଡନେମ୍‌ ଯଥାକ୍ରମେ V73 ଏବଂ V74 ରଖାଯାଇଛି ।

କର୍ଭଡ୍‌ ଲୁକ୍‌ ଏବଂ ନୂଆ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଡନେମ୍‌:

ମାର୍କ ଗୁରମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ଗ୍ଲାସ୍‌-ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ଫୋନର ଆଗ ଓ ପଛ ଦୁଇପାଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ୍‌ରେ ତିଆରି ହେବ । ଏହି ଗ୍ଲାସ୍‌ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫୋନର କଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଝି ଫ୍ରେମ୍‌ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କା ବା କର୍ଭଡ୍‌ ଆକାରରେ ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଲ୍‌ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ବକ୍ର ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ iPhone 6 ରୁ iPhone 11 ସିରିଜ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ଲାସ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ମଝିରେ ଏକ ପତଳା ଧାତୁ ବା ମେଟାଲ୍‌ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ରହିବ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ । ଆପଲ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍‌ ଟିମ୍‌ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଗ୍ଲାସ୍‌ ଏବଂ କମ୍‌ ମେଟାଲ୍‌ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା । ମାତ୍ର କାଚକୁ ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ କାରଖାନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଆସୁଥିବା ବୈଷୟିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

6.4 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 7 ଇଞ୍ଚର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍‌:

ଅନ୍ୟପଟେ, ଚାଇନିଜ୍‌ ଟିପ୍‌ଷ୍ଟର୍‌ 'ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଚାଟ୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌' ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍‌ ନିଜର 20 ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଆଇଫୋନ୍‌ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଡିସପ୍ଲେ ଆକାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡିସପ୍ଲେର ସାଇଜ୍‌ 6.4 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି 7 ଇଞ୍ଚର ରହିଛି । ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ 6.4 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେଟି iPhone 20 Pro ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଏବଂ ବଡ଼ 7 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଟି କେବଳ iPhone 20 Pro Max ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଆଇଫୋନ୍‌ 12 ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଯଦିଓ ଆପଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଡିଜାଇନ୍‌ କିମ୍ବା ଡିସପ୍ଲେ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସଚ୍ଚା ହେଲେ ଏହା 2020 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା iPhone 12 ର ଫ୍ଲାଟ୍‌-ଏଜ୍‌ ଡିଜାଇନ୍‌ ପରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନିଜର 20 ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ମଡେଲ୍‌ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଚାଲିବ Meta ର ନୂଆ AI: କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଖଞ୍ଜିଲା Muse Glimmer ମଡେଲ୍‌, ହ୍ୟାକିଂ-ଡାଟା ଲିକ୍ ଭୟ ଶେଷ

ଲକ୍ସରୀ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ: ଅଧିକ ଆରାମ ଓ ସ୍ପେସ୍ ସହ ଆସୁଛି ନୂଆ BMW X1 LWB, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁକିଂ

TAGGED:

IPHONE 20 PRO DESIGN
ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 20
IPHONE 20 PRO DISPLAY
APPLE 20TH ANNIVERSARY
IPHONE 20 PRO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.