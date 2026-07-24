Apple ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଭାରତରେ ବଢିବ iPhone 17 ସିରିଜର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍
ଭାରତରେ Apple ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ iPhone 17 ସିରିଜର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ।
Published : July 24, 2026 at 8:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଥିବା Apple ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଇଫୋନର ଦାମ୍ ବଢାଯାଇ ନଥିଲା । ତଥାପି, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆଇଫୋନଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିପଷ୍ଟର (Tipster) ଅଭିଷେକ ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Apple ଖୁବଶୀଘ୍ର iPhone 17 ସିରିଜର ଦାମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 2026ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଦାମ୍ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ ମୂଲ୍ୟ?
ଟିପଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବ ନିଜର X (ଏକ୍ସ) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁତାବକ Apple ପକ୍ଷରୁ iPlanet ଡିଲରମାନଙ୍କୁ iPhone 17 ଲାଇନଅପ୍ର ଦାମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିବା ବେସ୍ ମଡେଲ iPhone 17ର ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 94,990 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ମଡେଲର ଲଞ୍ଚ ଦାମ୍ 82,990 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ସେହିପରି, 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ନୂଆ ଦାମ୍ 1,02,900 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଇଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ Apple ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ବିବୃତି ଆସିନାହିଁ । ଲିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Max ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲର ନୂଆ ଦାମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ମଡେଲଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ 1,34,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,49,900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ iPhone AIR ର ଦାମ୍ ବଢିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
🚨 EXCLUSIVE— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 22, 2026
Apple has informed iPlanet dealers that the iPhone 17 could start at ₹94,990 in India from the first week of August, a ₹12,000 jump from the iPhone 17's launch price of ₹82,990.
The iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max could also see similar price hikes.
I've…
ସପ୍ଲାଇ କମିବା ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍:
ଦେଶରେ ଆଇଫୋନର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିପଷ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ iPhone 17ର ସପ୍ଲାଇରେ କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆସନ୍ତା ୱିକେଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ଦେଶରେ iPhone 17ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ (Counterpoint)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମେମୋରୀ କଷ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ହାରାହାରି 15 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Apple ଭାରତରେ ମିଡ୍-ସାଇକେଲ ଆଇଫୋନ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ (Mid-cycle iPhone price hike)ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ଗତ ମାସରେ Mac, iPad ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଭାଇସଗୁଡିକର ଦାମ୍ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଏହି ଦାବି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଏପରି ଆଇଫୋନ ଲାଇନଅପ୍ ହେବ, ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ମିଡ୍-ସାଇକେଲ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗତଥର ଯେତେବେଳେ Apple ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡିକର ଦାମ୍ ବଢାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏହା ପଛର କାରଣ ଭାବରେ DRAM ଏବଂ NAND ଫ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜର ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା । AI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଢୁଥିବା ଚାହିଦା କାରଣରୁ ଏହା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । ସେହି ସମୟରେ iPhone, Apple Watch ଏବଂ AirPodsକୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।