ଆପଲ୍‌ M5 iPad Proର ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପାୱାରଫୁଲ୍‌ ଏଡିଟିଂ ଫିଚରରେ ଭରପୂର

ଆପଲ୍‌ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ iPad Proକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 ଚିପ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆପଲ୍‌ର ଏହି ଟାବଲେଟ୍‌ରେ ଏକାଧିକ ଏଡିଟିଂ ଫିଚର ରହିଛି । ଆଉ କଣ ଖାସ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ...

Published : October 16, 2025 at 10:35 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଏହାର ନୂତନ M5 iPad Proକୁ ବୁଧବାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ MacBook Pro M5 ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ M5 ଚିପସେଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ନୂତନ iPad ବୃତ୍ତିଗତ ୟୁଜର ଏବଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ AI ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆପ୍ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPad Pro M4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

M5 ଚିପ୍‌ ପୂର୍ବ ଚିପ୍‌ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା M4 ଚିପ୍‌ଠାରୁ ଅଧିକ 3.5 ଗୁଣା AI କ୍ଷମତା ଏବଂ M1 ଚିପ୍‌ ସହ ଆସିଥିବା iPad Pro ତୁଳନାରେ 5.6 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍‌ରେ N1 ୱେୟାରଲେସ୍ ନେଟୱର୍କିଂ ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ C1X ମୋଡେମ୍ ସହିତ Wi-Fi 7କୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ଏହା ଉଭୟ 11-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 13-ଇଞ୍ଚ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । M5 ଚିପ୍ ସହିତ iPad Proରେ ଆଉ କଣ ଖାସ୍‌ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

ଖବର ଅପଡେଟ୍‌ ଜାରି ରହିଛି...

