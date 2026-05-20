Apple Intelligence: ଏଣିକି ଆଖିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍, ଆସିଲା ଦମଦାର୍ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଫିଚର୍ସ

ଆପଲ୍ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ (Apple Vision Pro) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଣିକି କେବଳ ନିଜ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ବା ଇସାରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।

Now with Apple Intelligence, VoiceOver sports new features to help users who are blind or have low vision explore their surroundings and onscreen images
ଏବେ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ, ଭଏସ୍ଓଭର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କିମ୍ବା କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ଛବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। (Apple)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 8:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଫିଚର୍ସ (Accessibility Features) ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆପଲ୍‌ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 'Apple Intelligence' ବା AI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ (ଯେପରିକି iOS 20) ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

Apple Intelligence-powered updates to Magnifier bring the same assistive exploration and visual description to a high-contrast interface designed for users who have low vision.
ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟରର ଆପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ-ଚାଳିତ ଅପଡେଟଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ-କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ସମାନ ସହାୟକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଣିଥାଏ। (Apple)

ହ୍ୱିଲଚେୟାର୍ ଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫିଚର :

ଏହି ସମସ୍ତ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର୍ ହେଉଛି 'ହ୍ୱିଲଚେୟାର୍ ଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' (Wheelchair Eye Control) । ଆପଲ୍ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ (Apple Vision Pro) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଣିକି କେବଳ ନିଜ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ବା ଇସାରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହାତରେ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ହେଡ୍‌ସେଟ୍‌ରେ ଥିବା ଆଇ-ଟ୍ରାକିଂ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଖିର ଗତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହ୍ୱିଲଚେୟାରକୁ ସେହି ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

New generated subtitles display transcriptions of spoken audio automatically when captions or subtitles are not already provided in a video
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିଡିଓରେ କ୍ୟାପସନ୍ କିମ୍ବା ସବଟାଇଟେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥାଏ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସବଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବରେ କଥିତ ଅଡିଓର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ (Apple)

ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଫିଚ଼ର :

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଜେନେରେସନ୍' (Subtitle Generation) ଫିଚର୍ ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍‌ରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓର ସ୍ୱରକୁ AI ନିଜେ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖା ବା ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ । ଏହା ସେହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପସନ୍ ନଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ।

Accessibility Reader works on more complex source material like scientific articles, handling text with multiple columns, images, and tables.
ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ରିଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍ଟିକିଲ ପରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ଉତ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କାମ କରେ, ଏକାଧିକ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ସାରଣୀ ସହିତ ପାଠ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ। (Apple)

ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଓଭର ଫିଚ଼ର:

କମ୍ପାନୀ ତାର ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (Voice Control) ଏବଂ ଭଏସ୍ ଓଭର (VoiceOver) ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କଠିନ କମାଣ୍ଡ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷାରେ ଫୋନ୍‌କୁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ କହିପାରିବେ । ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ AI କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର (ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ପତ୍ରିକା) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ି ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ ଶୁଣାଇଦେବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 'ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ରିଡର୍' ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଲେଖାକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ସାରାଂଶ କରି ବୁଝାଇଦେବ ।

