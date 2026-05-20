Apple Intelligence: ଏଣିକି ଆଖିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍, ଆସିଲା ଦମଦାର୍ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଫିଚର୍ସ
Published : May 20, 2026 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଫିଚର୍ସ (Accessibility Features) ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆପଲ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 'Apple Intelligence' ବା AI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ (ଯେପରିକି iOS 20) ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ହ୍ୱିଲଚେୟାର୍ ଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫିଚର :
ଏହି ସମସ୍ତ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର୍ ହେଉଛି 'ହ୍ୱିଲଚେୟାର୍ ଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' (Wheelchair Eye Control) । ଆପଲ୍ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ (Apple Vision Pro) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଣିକି କେବଳ ନିଜ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ବା ଇସାରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହାତରେ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ହେଡ୍ସେଟ୍ରେ ଥିବା ଆଇ-ଟ୍ରାକିଂ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଖିର ଗତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହ୍ୱିଲଚେୟାରକୁ ସେହି ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବ୍ଟାଇଟଲ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଫିଚ଼ର :
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବ୍ଟାଇଟଲ୍ ଜେନେରେସନ୍' (Subtitle Generation) ଫିଚର୍ ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓର ସ୍ୱରକୁ AI ନିଜେ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖା ବା ସବ୍ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ । ଏହା ସେହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପସନ୍ ନଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ।
ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଓଭର ଫିଚ଼ର:
କମ୍ପାନୀ ତାର ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (Voice Control) ଏବଂ ଭଏସ୍ ଓଭର (VoiceOver) ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କଠିନ କମାଣ୍ଡ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷାରେ ଫୋନ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ କହିପାରିବେ । ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ AI କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର (ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ପତ୍ରିକା) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ି ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ ଶୁଣାଇଦେବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 'ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ରିଡର୍' ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଲେଖାକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ସାରାଂଶ କରି ବୁଝାଇଦେବ ।