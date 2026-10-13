Apple HomeView ଲଞ୍ଚ: 7 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ Siri AI ସହିତ ଆସିଲା ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ ଡିଭାଇସ୍
ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ୱେଲକମ୍ ହୋମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ 7 ଇଞ୍ଚ ଲିକ୍ଵିଡ୍ ରେଟିନା ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ସିରି ଏଆଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ‘HomeView’ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 13, 2026 at 8:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Welcome Home ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ Apple HomeView ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ 7 ଇଞ୍ଚର ଲିକ୍ଵିଡ୍ ରେଟିନା ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଫେସଟାଇମ୍ କଲ୍ କରିବା, ଘରର ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ କେବଳ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଆପଲ୍ର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍:
ଆପଲ୍ ହୋମ୍ଭ୍ୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଧାତୁରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଉପରିଭାଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ନିମ୍ନଭାଗରେ ଗମ୍ବୁଜ ଆକୃତିର ଏକ ଦମଦାର୍ ସ୍ପିକର ବେସ୍ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ Hinge ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆଙ୍ଗେଲ୍କୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ସିଲଭର, ଷ୍ଟାରଲାଇଟ୍, ROZ ପିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କଲର୍ କେବଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ 500 ନିଟ୍ସରୁ 0.3 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନାହିଁ। କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପେସ୍ ଗ୍ରେ ଓ ସିଲଭର କଲର୍ରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ Schneider Home ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସିରି ଏଆଇ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଚେହେରା ଦେଖି ଘରର ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଲଗା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆପ୍ସ ଏବଂ ୱିଜେଟ୍ସ ମିଳିବ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଡିଭାଇସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ପାଖରେ ଥିବ । ଏଥିରେ ନୂତନ ରୂପରେ Siri AI ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସାରା ଦୁନିଆର ତଥ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ଗୀତ ଖୋଜିବା ସହଜ ହେବ । ଆପଲ୍ Intelligence ସକ୍ଷମ ଆଇଫୋନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏଆଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ Beta ସଂସ୍କରଣରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
Introducing Apple HomeView! It recognizes up to six people, connects seamlessly across your Apple devices, and makes managing your home easy with Siri AI. All in a stunning, elegant design with privacy built right in. https://t.co/S83Rzt4H6A— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
ସଙ୍ଗୀତ, ଭିଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ବେଷ୍ଟ ଅଡିଓ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରାଇଭର, ଗୋଟିଏ ୱୁଫର୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାସିଭ୍ ରେଡିଏଟର୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା Spatial Audio ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକର ଲିରିକ୍ସ ଏବଂ ଏନିମେଟେଡ୍ ଆଲବମ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ଲେ ହୋଇଥାଏ । ଫେସଟାଇମ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ କରି ରଖିଥାଏ । କିଚେନ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଯେକୌଣସି କୁକିଂ ରେସିପିକୁ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ସିଙ୍କ୍ କରି କହିଥାଏ ଏବଂ ଟାଇମର୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ । ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଧୀନରେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 9ଟି ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମେରାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ଫିଡ୍ ମନିଟର କରାଯାଇପାରିବ । iCloud+ ସହାୟତାରେ ଏହା ମଣିଷ, ପେଟ୍ସ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରେ । ଡାଟା ସେକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଓ ମାଇକ୍ ଡାଟା ସେକ୍ୟୁର ଏକ୍ସକ୍ଲେଭ୍ସ ହାର୍ଡୱେର୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧତା:
ଆପଲ୍ ହୋମ୍ଭ୍ୟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ର ଉଭୟ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 299 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି । ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆସନ୍ତା 15 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଅଫିସିଆଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ସେଲ୍ 13 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।