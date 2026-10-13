Apple Home Collection; ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ଘରର ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍
ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଲଜି ଏବଂ ସ୍ନାଇଡର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ନୂତନ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ।
Published : October 13, 2026 at 8:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Apple Home Collection' ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ସିରିଜ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ LG Electronics ଏବଂ Schneider Electric ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇନଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋର କ୍ୟାମେରା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋର ଲକ୍, ଭିଡିଓ ଡୋରବେଲ୍ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସର ଭଳି ଅନେକ ଜରୁରୀ ଡିଭାଇସ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ସହଜ NFC ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା:
ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଅତି ସରଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ କରି NFC ପେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଭାବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ । ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍ ହୋମ୍ (Apple Home) ଆପ୍ ଏବଂ ସିରି (Siri) ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ । ଡାଟା ଗୋପନୀୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣକୁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର କୌଣସି ବି ଭିଡିଓ ବା ତଥ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଥ୍ରେଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟୋମେସନ୍:
ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘ଥ୍ରେଡ୍’ (Thread) ନେଟୱର୍କିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଘରର ପ୍ରାଥମିକ ୱାଇ-ଫାଇ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଯଦି ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଘରର ୱାଇ-ଫାଇ ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ନେଟୱର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ର ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ କବାଟ ଆପେ ଲକ୍ ହେବା ସହ କ୍ୟାମେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ । ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କବାଟ ନିଜେ ଅନଲକ୍ ହେବା ସହିତ ଘରର ତାପମାତ୍ରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧତା:
ଆପଲ୍ ହୋମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ମନୋନୀତ ପ୍ରଡକ୍ଟ 2027 ଆରମ୍ଭରୁ ମିଳିବ ।
ଏହି କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ
- ୱାୟାର୍ଡ LG ଭିଡିଓ ଡୋରବେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 249.95 ଡଲାର
- LG ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ 399.95 ଡଲାର
- LG ଆଉଟଡୋର କ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ 299.95 ଡଲାର ଏବଂ
- LG ଇନଡୋର କ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ର ଦାମ୍ 199.95 ଡଲାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
- ସେହିପରି
- LG ସ୍ମାର୍ଟ ଡେଡ୍ବୋଲ୍ଟ ଲକ୍ 349.95 ଡଲାର
- LG ସ୍ମାର୍ଟ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ 199.95 ଡଲାର ଏବଂ
- LG ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସର 39.95 ଡଲାରରେ ମିଳିବ
- ସ୍ନାଇଡର ହୋମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ 199.95 ଡଲାର ଏବଂ ଏହାର ରୁମ୍ ସେନ୍ସର 39.95 ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।