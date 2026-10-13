ETV Bharat / technology

Apple Home Collection; ଏବେ ଆଇଫୋନ୍‌ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ଘରର ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍

ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଲଜି ଏବଂ ସ୍ନାଇଡର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ନୂତନ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ।

APPLE HOME COLLECTION SMART HOME DEVICES APPLE INDIA LG ELECTRONICS SCHNEIDER ELECTRIC ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ
ଆପଲ୍ ହୋମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । (ଫଟୋ : Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Apple Home Collection' ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍‌ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍‌ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ସିରିଜ୍‌କୁ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ LG Electronics ଏବଂ Schneider Electric ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇନଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋର କ୍ୟାମେରା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋର ଲକ୍, ଭିଡିଓ ଡୋରବେଲ୍ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସର ଭଳି ଅନେକ ଜରୁରୀ ଡିଭାଇସ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ସହଜ NFC ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା:

ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଅତି ସରଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ କରି NFC ପେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଭାବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ । ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍ ହୋମ୍ (Apple Home) ଆପ୍ ଏବଂ ସିରି (Siri) ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ । ଡାଟା ଗୋପନୀୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣକୁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର କୌଣସି ବି ଭିଡିଓ ବା ତଥ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ମେଟା ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Muse Wonder: ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମୋରି ସହ ଆସିଲା ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍

ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଥ୍ରେଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟୋମେସନ୍:

ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘ଥ୍ରେଡ୍’ (Thread) ନେଟୱର୍କିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଘରର ପ୍ରାଥମିକ ୱାଇ-ଫାଇ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଯଦି ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଘରର ୱାଇ-ଫାଇ ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ନେଟୱର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ୱାଚ୍‌ର ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ କବାଟ ଆପେ ଲକ୍ ହେବା ସହ କ୍ୟାମେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ । ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କବାଟ ନିଜେ ଅନଲକ୍ ହେବା ସହିତ ଘରର ତାପମାତ୍ରା ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧତା:

ଆପଲ୍ ହୋମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ମନୋନୀତ ପ୍ରଡକ୍ଟ 2027 ଆରମ୍ଭରୁ ମିଳିବ ।

ଏହି କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ

  • ୱାୟାର୍ଡ LG ଭିଡିଓ ଡୋରବେଲ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 249.95 ଡଲାର
  • LG ଫ୍ଲଡ୍‌ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ 399.95 ଡଲାର
  • LG ଆଉଟଡୋର କ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ 299.95 ଡଲାର ଏବଂ
  • LG ଇନଡୋର କ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍‌ର ଦାମ୍ 199.95 ଡଲାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
  • ସେହିପରି
  • LG ସ୍ମାର୍ଟ ଡେଡ୍‌ବୋଲ୍ଟ ଲକ୍ 349.95 ଡଲାର
  • LG ସ୍ମାର୍ଟ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ 199.95 ଡଲାର ଏବଂ
  • LG ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସର 39.95 ଡଲାରରେ ମିଳିବ
  • ସ୍ନାଇଡର ହୋମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ 199.95 ଡଲାର ଏବଂ ଏହାର ରୁମ୍ ସେନ୍ସର 39.95 ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଆଜି ଆପଲ୍‌ର ‘Welcome Home’ ଇଭେଣ୍ଟ: ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍

TAGGED:

SMART HOME DEVICES
APPLE INDIA
LG ELECTRONICS SCHNEIDER ELECTRIC
ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ
APPLE HOME COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.