ଭାରତରେ Always-on ଫୋନ ଟ୍ରାକିଂକୁ ବିରୋଧ; ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଲ୍, ଗୁଗଲ୍
ପୁଣି ଥରେ ବିରୋଧାଭାଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର । ସରକାରଙ୍କ Always-on ଫୋନ ଟ୍ରାକିଂ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 6, 2025 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାର ଟେକ୍ ଜଗତରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିରୋଧାଭାଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସର୍ବଦା-ଅନ୍ (Always-on) ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ମୋବାଇଲରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଥିଲେ ସରକାର ।
ଏବେ ଆପଲ୍, ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଭାରତ ସରକାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ପାଇଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋପନୀୟତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଟୁଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ । ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଟେଲିକମ୍ ଶିଳ୍ପ ପରାମର୍ଶରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ?
ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଟାୱାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ସଂଘ COAI, ଫୋନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା GPS ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ । ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇପାରିବ ।
କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ?
ଆପଲ୍, ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶ୍ବର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ । ICEA (ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ର ଶିଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀ) ଏକ ଗୋପନୀୟ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଡିଭାଇସ୍ ହୋଇଯିବ । ଯାହାକି ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏହି ଅଲୱେଜ୍-ଅନ୍ ଡିଭାଇସ ଟ୍ରାକିଂ ଦ୍ବାରା:
- ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିପଦ ବଢିବ ।
- ସେନା, ବିଚାରପତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ?
ବ୍ରିଟିଶ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜୁନାଦେ ଅଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖୁଥିବା ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର ଫାଉଣ୍ଡେସନର କୁପର କ୍ବିଣ୍ଟିନ୍ ଏହାକୁ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାରର ଲୋକେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏଯାବତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାୟାଉଛି । ଯଦି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ ଗୋପନୀୟତା ବିବାଦ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ।