Apple ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone: ବଦଳିଯିବ ଡିଜାଇନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ!
ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଇଭେଣ୍ଟରେ କେବଳ ପ୍ରମିୟମ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ସ ଯେପରିକି iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
Published : September 9, 2026 at 3:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଆଜି ନିଜର ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜି ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2026 ସକାଳ 10 ଟା PDT ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି 10:30ଟା । ଆପଲ୍ ଏଥରକ ଏ ଇଭେଣ୍ଟର ନାମ Surprise and Shine ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ଏବଂ ନୂଆ ସିଇଓ ଜନ୍ ଟେରନସଙ୍କ ନେତୃତରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାସ୍ କରିଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଦେଖିପାରିବେ ।
ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ସ:
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଦୋହରାଇ ଏକ ନୂଆ ତରିକାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନ 18 ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମଡେଲକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଲଞ୍ଚ ନକରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରେ । ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଇଭେଣ୍ଟରେ କେବଳ ପ୍ରମିୟମ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ସ ଯେପରିକି iPhone 18 Pro ଏବଂ iPhone 18 Pro Max ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହାକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାମ iPhone Ultra ବା iPhone Duo ରଖାଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବେସ୍ iPhone 18 ମଡେଲକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2027 ଆରମ୍ଭରେ ବଜାରକୁ ଆଣିପାରେ । ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 12, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା 4, Airpods 5 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେବେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଆଇଫୋନର କେତକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଚର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
Dongguan EonTec is poised to benefit significantly from the widespread adoption of liquid metal in the hinges of the upcoming foldable iPhone. According to recent industry research, Apple is focused on improving durability, enhancing screen flatness, and minimizing crease marks… https://t.co/KsGu49JXkP— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) March 21, 2025
ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ରିଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ‘ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍’ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆକାର ପ୍ରାୟ 5.5 ଇଞ୍ଚ (କିମ୍ବା 5.49 ଇଞ୍ଚ, ରେଜୋଲୁସନ 2,088 x 1,422) ରହିବ । ଫୋନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାର ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରାୟ 7.8 ଇଞ୍ଚ (କିମ୍ବା 7.76 ଇଞ୍ଚ, ରେଜୋଲୁସନ 2,713 x 1,920) ରହିବ, ଯାହା ଆପଲ୍ର iPad mini ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏହାର ଆସପେକ୍ଟ ରେସିଓ 4:3 ହେବ । ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 4.5mm ହେବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଆଇଫୋନ୍ କରିବ । ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଡେନ୍ସିଟି 9mm ରୁ 9.5mm ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଗଠନକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଝିରେ ଥିବା ଭାଙ୍ଗ ବା କ୍ରିଜ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଥ୍ରିନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ ମେଟାଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ହିଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏ ତ ଗଲା ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
iPhone Ultra ଫିଚର୍ସ:
ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ମାମଲାରେ, ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ରେ ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ A20 Pro ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 2nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଚିପ୍ ତୁଳନାରେ 15% ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ 30% ଅଧିକ ପାୱାର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଟେ । କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ କେବଳ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା (ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍) ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରାର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ । ସ୍ପେସ୍ ଅଭାବରୁ ଏଥିରେ TrueDepth କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ନଥିବ, ତେଣୁ Face ID ବଦଳରେ ପାୱାର ବଟନ୍ ଉପରେ Touch IDର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ iOS 27 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ Apple Pencilର ସପୋର୍ଟ ସହ ସାଇଡ୍-ବାଇ-ସାଇଡ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମୋଡ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ଏହା ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତା 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
Apple landed on the iPhone Duo name for the foldable iPhone and a $2,000 starting price, eating the additional memory costs. Storage capacities will reach 2 terabytes and roughly $3,000. It’ll ship in October, has support for the Apple Pencil and come in dark blue + white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
ଏହି ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଆପଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 2,000 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 3,000 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 2.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଆଜିର ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଘାତିକ ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଆପଲ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟିକ ଟ୍ରାଫିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।