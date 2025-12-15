ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Apple Fitness+; ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏବେ ୟୁଜର ଟ୍ରେନର ଗାଇଡେଡ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ମେଡିଟେସନ ଫାଇଦା ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 15, 2025 at 6:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ସୋମବାର ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେବା ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍+ (Apple Fitness+)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସେବା ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଆପଲ୍ କହିଛି । ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଭାରତରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍+ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବର 49ଟି ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ।
Apple Fitness Plus: ମୂଲ୍ୟ
ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍+ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍-ଆଧାରିତ ସେବା । ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସକୁ ₹149 ଅଛି । ଏକ ବର୍ଷିକିଆ ପ୍ଲାନର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ 999 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ । ଏକ ବର୍ଷର ପ୍ଲାନକୁ ଏକାଠି କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ବାରା ମାସିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବସନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଏହି ସେବା ଆପଲ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି, ଆପଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ସେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଟନେସ୍+ ସବସ୍କ୍ରାଇବସନ୍ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଲ୍ ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ 1 ମାସର ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂତନ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍, ଆଇଫୋନ, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଆପଲ୍ ଟିଭି, ଏୟାରପଡ୍ସ ପ୍ରୋ 3 କିମ୍ବା ପାୱାରବିଟ୍ସ ପ୍ରୋ 2 କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ 3 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣା ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍+ ପାଇବେ । ତଥାପି, ଏହି ଅଫର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନୂତନ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ନୂତନତମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Apple Fitness Plus: କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ?
ଆପଲ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଟନେସ୍+ ମୋଟ 12ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, କିକ୍ ବକ୍ସିଂ, ସାଇକେଲିଂ ଏବଂ ସଚେତନ କୁଲଡାଉନ୍ ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ ସାମିଲ । ବ୍ୟାୟାମ ସେସନ୍ 5 ମିନିଟରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଆକାରର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଆପଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଫୋନରେ କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ Apple Watch ଏବଂ AirPods Pro 3 ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଂ ଭଳି ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନା ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସପୋର୍ଟ
ଫିଟନେସ୍+ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାରୁ ବାଛିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବ୍ୟାୟାମ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିପାରିବେ । Apple Fitness+ ମଧ୍ୟ Apple Music ସହିତ ସମନ୍ବିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ Hip Hop, R&B, Latin Grooves ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦମଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଟ୍ରାକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଫିଚର
Apple Fitness+ 12ଟି ଭିନ୍ନ ଧ୍ୟାନ ଥିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରିକି Calm, Sleep ଓ Sound । ଆପଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସରଳ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଆରାମ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କାହାଣୀ କହିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର
ଏହା ସହିତ, Appleର Time to Walk ଫିଚର iPhone ଏବଂ Apple Watchରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାଲିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସ୍ବରରେ କାହାଣୀ, ଫଟୋ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ସାମିଲ । ଏଥିରେ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଏର୍ଟୋ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାପର୍ Daddy Yankee, ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା Camila Cabello, କାନାଡାର ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ Shawn Mendes, ଅଭିନେତା Simu Liu, ଆମେରିକୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ Jane Fonda ଏବଂ Formula 1 ଡ୍ରାଇଭର Yuki Tsunodaଙ୍କ ସ୍ବର ସାମିଲ ।
