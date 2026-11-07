iPhone Duo ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ସ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍; ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍କ୍ରିନରେ କରିବ କାମ
ଏପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ iPhone Duo ପାଇଁ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଛି ।
Published : November 7, 2026 at 5:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone Duo ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ନୂତନ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ସ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବଶେଷ iOS 27.1 SDK କିମ୍ବା ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କରଣ ଆଧାରରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ।
Made for iPhone Duo ବ୍ୟାଜ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି:
ଏପଲ୍ର ଉପସଭାପତି ସୁସନ ପ୍ରିସକଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ରୁମର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ଡେଭଲପର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ହଜାର ହଜାର ନୂଆ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଆପ୍ସ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର 19ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍କସପ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଡେଭଲପର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର Excel, OneNote, PowerPoint ଓ Word ସହିତ Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, WhatsApp ଏବଂ Instagram ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ଯେଉଁ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ପେଜ୍ରେ "Made for iPhone Duo" ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପ୍ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ iOS 27.2 ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ Apple Pencil (USB-C)ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହୋଇନଥିବା ଆପ୍ସର ତାଲିକା:
ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ କୋଟି କୋଟି ଆପ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ସ ଏହି ଡୁଆଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେହି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ସ ର ଲିଷ୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
- Google Docs
- Google Sheets
- Google Slides
- Google Home
- Microsoft Teams
- Microsoft Authenticator
- Amazon Fire TV
- Apple Store
- Best Buy
- eBay
- PayPal
- Venmo
- Wells Fargo
- Western Union
- Uber Eats
- DoorDash
- Starbucks
- GrubHub
- Whole Foods
- YouTube Music,Steam
- Delta
- Nike
- FedEx
- UPS
- USPS
ପୁରୁଣା ଆପ୍ସରେ Black Bar ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପଡେଟ୍:
ଏପଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ SwiftUI ଏବଂ UIKit କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଲ୍ଟି-କଲମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା iOS 26 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ମଝି ଭାଗରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଜାଗାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାର ବା ବ୍ଲାକ୍ ପଟି (Black Bar) ନଜର ଆସୁଛି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏପଲ୍ର ଡେଭଲପର୍ସମାନେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ।