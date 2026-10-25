iPhone Duo ର ମଜଭୁତି ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ; ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଖରାପ ହେଲା ଦାମୀ ଫୋନ୍ର ଡିସପ୍ଲେ!
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଜ୍ୟାକ୍ ନେଲ୍ସନ୍ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ JerryRigEverythingରେ iPhone Duoର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫୋନ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି।
Published : October 25, 2026 at 3:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone Duo ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମଜବୁତ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରାହକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଜ୍ୟାକ୍ ନେଲ୍ସନ୍ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ JerryRigEverythingରେ iPhone Duoର ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଦାମୀ ଫୋନ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି ।
ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର ନଖରେ ଉଡ଼ିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍:
ଜ୍ୟାକ୍ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏହାର ବାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ Ceramic Shield 2 ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା Mohs ସ୍କେଲ୍ରେ ଲେଭଲ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର ଲେଭଲ୍ 2ରେ ହିଁ ଗଭୀର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାଗ ବସିଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ନାନୋ ଟେକ୍ସଚର ମ୍ୟାଟ୍ କୋଟିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଦାଗକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଧୂଳି ଓ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ର ହିଞ୍ଜ୍ ହେଲା ଜାମ୍:
ଏପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ iPhone Duo ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IP68 ଡଷ୍ଟ ଓ ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଟିଂ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟାକ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ବାଲି ଏବଂ ମାଟି ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ IP68 ରେଟିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲିର ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଫୋନ୍ ର ହିଞ୍ଜ୍ (ମଝି ଜଏଣ୍ଟ୍) ଭିତରକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ଟି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଲିକୁ ହଟାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବେଣ୍ଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍:
ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍କୁ ଓଲଟା ଦିଗରେ ବେଣ୍ଡ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗାର ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଧିକ ଜୋରରେ ମୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଗାର ଆସିବା ସହ ପୁରା ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଟଚ୍ ରେସପନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଜ୍ୟାକ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ହିଞ୍ଜ୍ ଅଧିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଲଟା ବେଣ୍ଡ୍ ବେଳେ ଏହା ନିଜେ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓର ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମରାମତି କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ସାମସଙ୍ଗର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଲ୍ ର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ।