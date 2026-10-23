3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ରେ ଗାର! ଲଞ୍ଚ୍ ହେଉ ହେଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା iPhone Duoର ଭୟଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ
ଏପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ iPhone Duo ଆଜିଠାରୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : October 23, 2026 at 6:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏପଲ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହା ଗତ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । 2,99,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରିମିୟମ୍ iPhone Duo ବିକ୍ରି ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଏହାର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାରମ୍ବାର ମୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ହ୍ରିଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
10,000 ଥର ମୋଡ଼ିବା ପରେ କ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଗଭୀର:
ଚାଇନିଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଡିଆଷ୍ଟର୍ମର ଟିମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଏହି ଆଇଫୋନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତରେ 500 ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 500 ଥରରେ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଝିରେ ଥିବା କ୍ରିଜ୍ (ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଗାର) ନୂଆ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାପରେ ସେ ଫୋନ୍କୁ ଏକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ରେ ଲଗାଇ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ 10,000 ଥର ମୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରିଜରରେ ମାଇନସ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ (-4°F) ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି 1,000 ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏହି କଠିନ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହାର ଟାଇଟାନିୟମ୍ ହିଞ୍ଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝି ଗାରଟି ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ ଲଗାଇଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା।
ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗ୍ଲିଚ୍ ଏବଂ ଗରମ ହେବା ସମସ୍ୟା:
ଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫୋନ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ଆନିମେସନ୍ ବାରମ୍ବାର ହଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଅଟୋ ରୋଟେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିଲା । ଏହାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଏପଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ନାନୋ-ଟେକ୍ସଚର ଫିନିଶ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ତେଲ, ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ମେକଅପ୍ର ଚିହ୍ନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବସିଯାଉଛି । ଫୋନ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ NFC ଆଣ୍ଟିନା ଥିବାରୁ ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଅସହଜ ହେଉଛି ଏବଂ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଇୟରପିସ୍ ନଥିବାରୁ କଲ୍ ବେଳେ ଫୋନ୍ ଖୋଲିଲେ ସିଧା ସ୍ପିକରଫୋନ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ହେଭି ଟାସ୍କ ବା ଗେମିଂ ସମୟରେ A20 Pro ଚିପ୍ ଥିବା ଅଂଶଟି ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3.6°F ବଢ଼ିଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ସଙ୍କ କଠିନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ:
Unbelievable! The iPhone Duo's display has been hiding a shocking secret! Someone finally dared to peel off the matte film covering the iPhone Duo's display, and what they discovered was astonishing. With the film removed, the screen underneath looks surprisingly uneven, with visible bumps, ripples, and even wrinkles!— Ice Universe (@UniverseIce) October 22, 2026
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ ଜୋଆନା ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ 'Hingey' ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନ୍କୁ ଚାରି ରାତିରେ ମୋଟ 32,640 ଥର ଆଂଶିକ ଭାବେ ମୋଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ର ହିଞ୍ଜ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ HTX ଷ୍ଟୁଡିଓ ନିଜ ଟେଷ୍ଟରେ 3,000 ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଆଇଫୋନ୍ ଡୁଓର କ୍ରିଜ୍ ଗାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଟେ । ଏପରିକି ଜଣାଶୁଣା ଟିପ୍ଷ୍ଟର 'ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ' ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଛଡ଼ାଇବା ପରେ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅସମାନ ତ୍ରୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଛି । ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର Galaxy Z Fold 7କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଲ୍ର ଏହି 3 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍ରେ ମାତ୍ର 500 ଥରରେ ଗାର ଦେଖାଯିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।