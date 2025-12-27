ETV Bharat / technology

2025ରେ କେଉଁ ସବୁ ଡିଭାଇସର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କଲା Apple; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଲ୍‌ ଏହାର ଅନେକ ଆଇଫୋନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାକବୁକ୍‌ ଓ ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ...

Apple
ଫଟୋ: ଆଇଫୋନ 15 ସିରିଜ (Image Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2025 ବିଦାୟ ନେଉଥିବାବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ବ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ନିଜର ନୂତନ ମଡେଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବା ଲାଗି ଏହାର ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚିପସେଟ୍ ଓ ଫିଚର ସହିତ ନୂତନ ମଡେଲ୍‌କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି। କୁପର୍ଟିନୋ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ 2025 ମସିହାରେ ଆଇଫୋନ, iPad, Macs, wearables ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।

କମ୍ପାନି iPhone SEର ଶେଷକୁ ଏକ ଧାରଣା ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । SE ଲାଇନଅପ୍ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ଭାଷା ଏବଂ TouchID ସହିତ ଆଇକନିକ ହୋମ୍ ବଟନ୍, LCD ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏକ ସବ୍-6-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଲାଇଟନିଂ ପୋର୍ଟ ଭଳି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ iPhone 16e ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର iPhone SE ବଦଳାଯାଇଥିଲା ।

ସେହିପରି, ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ iPhone Plus ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ଆପଲ୍ ନୂତନ iPhone 17 ସିରିଜରେ Plus ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିନଥିଲା; ଏହା ବଦଳରେ iPhone Air ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ପତଳା iPhone । ଏହି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ 2025 ମସିହାରେ iPhone 14 Plus ଏବଂ iPhone 15 Plus ଉଭୟ ମଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ, Apple ଧୀରେ ଧୀରେ iPhone 16 Plusକୁ ତାର ଲାଇନଅପ୍‌ରୁ ହଟାଇ ଦେବ ।

2025: ବନ୍ଦ ହେଲା ଆପଲ୍‌ର ଏହି ଡିଭାଇସ ବିକ୍ରି

ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଲ୍‌ ବନ୍ଦ କରିଥିବା କିଛି ଆଇଫୋନ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone SE (ତୃତୀୟ ପିଢି)

ସେହିପରି ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ ଲାଇନଅପ୍‌ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆପଲ୍‌ । ଆପଲ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲକୁ ଦ୍ରୁତ ଚିପ୍ସ ସହିତ ସତେଜ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । 2025ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା iPad ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • iPad Pro (M4 ଚିପ୍‌ ସହ)
  • iPad Air (M2 ଚିପ୍‌ ସହ)
  • iPad 10

ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଲ୍ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା, ସିରିଜ୍ ଏବଂ SE ଲାଇନ ଭଳି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିପ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch SE 2

ଆପଲ୍ ନୂତନ M-ସିରିଜ୍ ଚିପସେଟ୍‌କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ଅନେକ ଡିଭାଇସକୁ ଅପ୍ରଚଳିତ କରି ମ୍ୟାକ୍ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି । 2025ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାକ୍ ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି:

  • Mac Studio (M2 Max ଓ M2 Ultra)
  • 14-ଇଞ୍ଚ M4 MacBook Pro
  • 13-ଇଞ୍ଚ ଓ 15-ଇଞ୍ଚ M3 MacBook Air
  • 13-ଇଞ୍ଚ M2 MacBook Air

ଏହି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନେକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦର ଅପଡେଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି:

  • AirPods Pro 2
  • M2 Apple Vision Pro
  • MagSafe Charger (Qi 2)
  • 30W USB-C ପାୱାର ଆଡପ୍ଟର
  • Lightningରୁ 3.5ମିମି Audio Cable
  • MagSafeରୁ MagSafe 2 Converter
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ହରାଇ କିପରି ବଦଳାଇବେ Gmail ଆଡ୍ରେସ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍‌-ବାଏ-ଷ୍ଟେପ୍‌

