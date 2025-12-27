2025ରେ କେଉଁ ସବୁ ଡିଭାଇସର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କଲା Apple; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଲ୍ ଏହାର ଅନେକ ଆଇଫୋନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଓ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ...
Published : December 27, 2025 at 4:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2025 ବିଦାୟ ନେଉଥିବାବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ବ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ନିଜର ନୂତନ ମଡେଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବା ଲାଗି ଏହାର ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚିପସେଟ୍ ଓ ଫିଚର ସହିତ ନୂତନ ମଡେଲ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି। କୁପର୍ଟିନୋ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ 2025 ମସିହାରେ ଆଇଫୋନ, iPad, Macs, wearables ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।
କମ୍ପାନି iPhone SEର ଶେଷକୁ ଏକ ଧାରଣା ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । SE ଲାଇନଅପ୍ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ଭାଷା ଏବଂ TouchID ସହିତ ଆଇକନିକ ହୋମ୍ ବଟନ୍, LCD ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏକ ସବ୍-6-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଲାଇଟନିଂ ପୋର୍ଟ ଭଳି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ iPhone 16e ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର iPhone SE ବଦଳାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି, ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ iPhone Plus ଲାଇନଅପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ଆପଲ୍ ନୂତନ iPhone 17 ସିରିଜରେ Plus ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିନଥିଲା; ଏହା ବଦଳରେ iPhone Air ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ପତଳା iPhone । ଏହି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ 2025 ମସିହାରେ iPhone 14 Plus ଏବଂ iPhone 15 Plus ଉଭୟ ମଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ, Apple ଧୀରେ ଧୀରେ iPhone 16 Plusକୁ ତାର ଲାଇନଅପ୍ରୁ ହଟାଇ ଦେବ ।
2025: ବନ୍ଦ ହେଲା ଆପଲ୍ର ଏହି ଡିଭାଇସ ବିକ୍ରି
ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିବା କିଛି ଆଇଫୋନ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (ତୃତୀୟ ପିଢି)
ସେହିପରି ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଲାଇନଅପ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଆଇପ୍ୟାଡ୍ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆପଲ୍ । ଆପଲ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲକୁ ଦ୍ରୁତ ଚିପ୍ସ ସହିତ ସତେଜ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । 2025ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା iPad ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- iPad Pro (M4 ଚିପ୍ ସହ)
- iPad Air (M2 ଚିପ୍ ସହ)
- iPad 10
ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଲ୍ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା, ସିରିଜ୍ ଏବଂ SE ଲାଇନ ଭଳି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିପ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE 2
ଆପଲ୍ ନୂତନ M-ସିରିଜ୍ ଚିପସେଟ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ଅନେକ ଡିଭାଇସକୁ ଅପ୍ରଚଳିତ କରି ମ୍ୟାକ୍ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି । 2025ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାକ୍ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି:
- Mac Studio (M2 Max ଓ M2 Ultra)
- 14-ଇଞ୍ଚ M4 MacBook Pro
- 13-ଇଞ୍ଚ ଓ 15-ଇଞ୍ଚ M3 MacBook Air
- 13-ଇଞ୍ଚ M2 MacBook Air
ଏହି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନେକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦର ଅପଡେଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି:
- AirPods Pro 2
- M2 Apple Vision Pro
- MagSafe Charger (Qi 2)
- 30W USB-C ପାୱାର ଆଡପ୍ଟର
- Lightningରୁ 3.5ମିମି Audio Cable
- MagSafeରୁ MagSafe 2 Converter