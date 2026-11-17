ଆପଲ୍ ଆଣୁଛି ପ୍ରଥମ AI ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍: ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇପାରିବ ଚାର୍ଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ୍
ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 2027ରେ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଡେଭଲପର ସମ୍ମିଳନୀ WWDCରେ ପ୍ରଥମ AI ଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : November 17, 2026 at 5:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଧାରଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଭଳି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AIର ସ୍ମାର୍ଟ ଦୁନିଆ । ଟେକ୍ ଜଏଣ୍ଟ Apple ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଡେଭଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ 'ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ' (WWDC)ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ବିକ୍ରି 2027 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନ ନିଜର 'ପାୱାର ଅନ୍' ନ୍ୟୁଜଲେଟରରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସର ଡିଜାଇନ୍, ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ Siri ଫିଚର ବିଷୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ N50 କୋଡନେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା Metaର ସେକେଣ୍ଟ ଜେନେରେଶନ୍ Ray-Ban ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ପତଳା ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ visionOSର ଏକ ହାଲୁକା ସଂସ୍କରଣରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁରୁଣା Apple Watch ମଡେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚିପ୍ ଭଳି ଏକ ନୂଆ ଚିପ୍ ଲାଗିବ । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଷମା ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । Metaର AI ଗ୍ଲାସେସ୍ ଭଳି Appleର ଏହି ଚଷମାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ପିକର ରହିବା ସହ Siri AIର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ସଂଯୋଗ
ଏହାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ୟୁନିଟରେ ଏକ ପ୍ଲେନ୍, 3-ପିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କନେକ୍ଟର ରହିଛି, ଯାହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଏକ 'ଟିକ୍ ଟାକ୍' ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଭଳି ଏବଂ ଏହା ବାମ ପଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍ମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲାଗିଥାଏ । MagSafe ଭଳି ଏହି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିରେ Wi-Fi କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଖରେ iPhone ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଫିଚର କାମ କରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ Wi-Fi ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବେ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ତରରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
Siri AI ରହିବ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସରେ Appleର ଅପଡେଟେଡ୍ Siri AI ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । 2024 ମସିହାରେ Apple ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆପ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ଷମତାର ଝଲକ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ବ୍ୟାପକ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ iOS 27.3 ବିଟା ଭର୍ସନରେ ଏହାର ମୂଳ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଜାରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, 2024 ତୁଳନାରେ 2025 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର 139 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିରେ Metaର AI ଗ୍ଲାସେସ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ବା ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ Apple କିପରି ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏହି ଚଷମା ତିଆରି କରିବ, ତାହା ଦେଖିବା ଆଗ୍ରହଜନକ ହେବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ Snap ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି (AR) ଆଧାରିତ ନୂଆ Specs ଗ୍ଲାସେସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2,195 ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 2.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି Google Glass ବିଫଳ ହେବାର 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ Google ପୁଣିଥରେ Samsung, Warby Parker ଏବଂ Gentle Monster ସହ ମିଶି Android XR ଗ୍ଲାସେସ୍ ଆଣିଛି, ଯାହା 2026 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।