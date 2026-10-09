ଆପଲ୍ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍: ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ତିନୋଟି ଦମଦାର୍ ହୋମ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଘୋଷଣା
ଆପଲ୍ ଏହାର ଆଗାମୀ Welcome Home ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ।
Published : October 9, 2026 at 3:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ Apple ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ତାରିଖ ଅଫିସିଆଲି ସେୟାର କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଟିଜର୍ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ 'Welcome Home' ରଖାଯାଇଛି । ଆପଲ୍ର ସିନିୟର୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ (SVP) ଗ୍ରେଗ୍ ଜୋସୱିଆକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ନୂଆ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ ସିରିଜ୍ ଆସିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 13, 2026 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟ୍ରାଇବେକାଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଆପଲ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ନୂଆ Apple TV 4K ଏବଂ HomePod mini 2 ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ:
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକସନ୍ ଭାବେ ନୂଆ Apple TV 4Kକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ Siri ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ Siri AI ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାରୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଅପଡେଟେଡ୍ ସିରି ରିମୋଟ୍, Apple Intelligence ଫିଚର୍ସ, ନୂଆ A-କ୍ଲାସ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ N1 ୱାୟରଲେସ୍ ଚିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ HomePod mini 2 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକରରେ ପୁରୁଣା S5 ଚିପ୍ ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ N1 ଚିପ୍, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିପ୍, ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ ସହିତ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ।
ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ହବ୍ HomePad ଏବଂ homeOS:
ଏହି ସିରିଜ୍ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଲ୍ର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ହବ୍, ଯାହାକୁ HomePad ବା HomePod Touch କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସିରି AI ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଡିଲେ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟରେ ଏକ 7-ଇଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ-ନିୟୁ homeOS ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ରନ କରିବ । ଏହି ଡିଭାଇସରେ Safari, Music, Notes, Photos, Reminders ଏବଂ Calendar ଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ସ ପ୍ରେ-ଇନଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ଆଇଫୋନ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ମୋଡ୍ ଭଳି ଏହି HomePad ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ୱିଜେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଘରର ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ।
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
LG ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏକ୍ସେସରିଜ୍:
ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆପଲ୍ ଏବଂ LG କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏକ୍ସେସରିଜ୍, ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି 'Welcome Home' ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ସେହି ସବୁ କୋ-ଡେଭଲପ୍ଡ ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋରବେଲ୍, ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡେଡ୍ବୋଲ୍ଟ ଲକ୍, ଇନଡୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା, ଆଉଟଡୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଲ୍ ବଦଳରେ LG ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନେକ୍ଟ ହୋଇ କାମ କରିବ ।