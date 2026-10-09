ETV Bharat / technology

ଆପଲ୍ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍: ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ତିନୋଟି ଦମଦାର୍ ହୋମ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଘୋଷଣା

ଆପଲ୍ ଏହାର ଆଗାମୀ Welcome Home ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ।

APPLE WELCOME HOME EVENT APPLE NEW DEVICE LAUNCH APPLE UPCOMING EVENT ଆପଲ୍ ଟିଭି 4K ଆପଲ୍‌ ଏବଂ ଲାଭା କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟନରସିପ୍
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଟିଜର୍ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଟ୍ୟାଗ୍‌ଲାଇନ୍ 'Welcome Home' ରଖାଯାଇଛି । (Image Credits: X/ Greg Joswiak)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ Apple ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ତାରିଖ ଅଫିସିଆଲି ସେୟାର କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଟିଜର୍ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଟ୍ୟାଗ୍‌ଲାଇନ୍ 'Welcome Home' ରଖାଯାଇଛି । ଆପଲ୍‌ର ସିନିୟର୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ (SVP) ଗ୍ରେଗ୍ ଜୋସୱିଆକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ନୂଆ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ ସିରିଜ୍ ଆସିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 13, 2026 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟ୍ରାଇବେକାଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଆପଲ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ନୂଆ Apple TV 4K ଏବଂ HomePod mini 2 ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ:

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକସନ୍ ଭାବେ ନୂଆ Apple TV 4Kକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ Siri ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ Siri AI ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାରୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଅପଡେଟେଡ୍ ସିରି ରିମୋଟ୍, Apple Intelligence ଫିଚର୍ସ, ନୂଆ A-କ୍ଲାସ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ N1 ୱାୟରଲେସ୍ ଚିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ HomePod mini 2 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକରରେ ପୁରୁଣା S5 ଚିପ୍ ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ N1 ଚିପ୍, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍‌ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିପ୍, ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ ସହିତ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ।

Triumph ଲଞ୍ଚ୍ କଲା 3ଟି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇକ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ହବ୍ HomePad ଏବଂ homeOS:

ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ହବ୍, ଯାହାକୁ HomePad ବା HomePod Touch କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସିରି AI ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଡିଲେ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟରେ ଏକ 7-ଇଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ-ନିୟୁ homeOS ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ରନ କରିବ । ଏହି ଡିଭାଇସରେ Safari, Music, Notes, Photos, Reminders ଏବଂ Calendar ଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ସ ପ୍ରେ-ଇନଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ଆଇଫୋନ୍‌ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ମୋଡ୍ ଭଳି ଏହି HomePad ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ୱିଜେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଘରର ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ।

Vivo V80: 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ZEISS କ୍ୟାମେରା ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ

LG ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏକ୍ସେସରିଜ୍:

ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆପଲ୍ ଏବଂ LG କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏକ୍ସେସରିଜ୍, ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି 'Welcome Home' ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ସେହି ସବୁ କୋ-ଡେଭଲପ୍ଡ ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋରବେଲ୍, ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡେଡ୍‌ବୋଲ୍ଟ ଲକ୍, ଇନଡୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା, ଆଉଟଡୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍‌ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଲ୍ ବଦଳରେ LG ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନେକ୍ଟ ହୋଇ କାମ କରିବ ।

ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 'Gemini in Chrome'; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ଫାଇଦା

TAGGED:

APPLE NEW DEVICE LAUNCH
APPLE UPCOMING EVENT
ଆପଲ୍ ଟିଭି 4K
ଆପଲ୍‌ ଏବଂ ଲାଭା କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟନରସିପ୍
APPLE WELCOME HOME EVENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.