ETV Bharat / technology

Siri କେବେହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ବନିବ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମୁଖ୍ୟ

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ, ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ Siri କେବେହେଲେ କୌଣସି ୟୁଜର୍‌ର ପାର୍ଟନର ସାଜିବ ନାହିଁ ।

Siri's real job is to be an honest assistant, making people's daily tasks easier and providing accurate information.
Siriର ପ୍ରକୃତ କାମ ହେଉଛି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସହାୟକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା । (Image credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ଚାଟ୍‌ବୋଟ୍‌ ଆସିଲେିଣି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍‌ ଭାବନାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ତ ଏହି ଚାଟ୍‌ବୋଟ୍ ସହ କଥା ହେଉ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ-ଦୁଖଃ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ, ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ Siri କେବେହେଲେ କୌଣସି ୟୁଜର୍‌ର ପାର୍ଟନର ସାଜିବ ନାହିଁ ।

ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେବ ନୂଆ Siri:

ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିଫ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫେଡେରିଘି (Craig Federighi) ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନୂଆ iOS 27ର ସିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, କଣ ଲୋକେ ନୂଆ Siriକୁ ନିଜର ଏଆଇ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାଇପାରିବେ? ସେ ହସି ହସି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । କ୍ରେଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହାରର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସିରି ସହିତ ପ୍ରେମଭରା ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ସିରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଇ ଦେବ, କାରଣ ଏହା ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ନାହିଁ । Siriର ପ୍ରକୃତ କାମ ହେଉଛି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସହାୟକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ମିଳିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା:

ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆପଲ୍‌ର ମାର୍କେଟିଂ ଚିଫ୍ ଗ୍ରେଗ୍ ଜୋସୱିଆକ୍ (Greg Joswiak) ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଲ୍ ନିଜର ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଫୋନ୍ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କାମ ଚଟାପଟ୍ କରିଦେବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବା ପ୍ରାଇଭେସି (Privacy)କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ସିରି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଲୋକାଲ୍ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସେହି ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସେହି ସୂଚନା କେବେହେଲେ ଆପଲ୍ ସର୍ଭର କିମ୍ବା ବାହାର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

TAGGED:

IOS 27 SIRI AI FEATURES
CRAIG FEDERIGHI SIRI INTERVIEW
APPLE AI PRIVACY STRATEGY 2026
ଆପଲ ସିରି ଏଆଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ
APPLE SIRI AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.