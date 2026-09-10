ଆପଲ୍ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ iOS 27 ଅପଡେଟ୍, ସିରିରେ ମିଳିବ ଗୁଗଲ୍ Gemini AI ସପୋର୍ଟ
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ iOS 27ର ଅଫିସିଆଲ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିରି ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
Published : September 10, 2026 at 5:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ତରଫରୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ସଫ୍ଟୱେର iOS 27କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ନେଇ ଡେଟ୍ କନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2026ରେ ଏହି ରୋଲଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚ଼ନା ଶେୟାର କରିଛି । ଏହି ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭେଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ 2026 (WWDC 2026)ରେ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଚମ (OS)ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପରେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14, 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ସମସ୍ତ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଓଭର ଦି ଏୟାର (OTA) ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଫୋନ୍ର Settingsକୁ ଯଆଇ General ଏବଂ ପରେ Software Update ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ।
Siriରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଜେମିନି AIର ସପୋର୍ଟ:
ଏହି ନୂଆ iOS 27 ଅପଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର 'ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍' ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହା ଆଇଫୋନ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାସହ ଏଥିରେ 'ଆଇଫୋନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଅଫ୍' ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ସେମ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆପଲ୍ର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Siriରେ କରାଯାଇଛି । ସିରିକୁ ଆପଲ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଡେଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ର Gemini AI ମିଶ୍ରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାବେ ରିବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚାଟ୍ର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ସିରିକୁ ଏବେ ଏକ ଷ୍ଚାଣ୍ଡାଲୋନ୍ ଆପ୍ ଭାବେ ଓପନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରିବେ ।
ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଆପ୍ସରେ ନୂଆ ଟୁଲ୍ସ:
ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟୁଲ୍ସ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 'ଟାଇମ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ' ଏବଂ 'ସେଡ୍ୟୁଲ୍ସ' ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ । ଏହାସହ ଏକ 'ଆସ୍କ ଟୁ ବ୍ରାଉଜ୍' ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବା ଅନୁମତି ଦରକାର ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ ଏହାର ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆପ୍କୁ ରିଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଯାହା ମେଲ୍ ଆପ୍ରୁ ୟୁଜରଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁଲ୍ କରି ଆଣିବ । ମେସେଜେସ୍ ଏବଂ ମେଲ୍ ଉଭୟ ଆପ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପୁଲ୍ କରି ଆଣିବ । ମେସେଜସ୍ ଏବଂ ମେଲ୍ ଉଭୟ ଆପ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସଜେସନ୍ସ ମିଳିବ । ସେହିପରି ସାଫାରି ବ୍ରାଉଜର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟାବଗୁଡିକ ଟପିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବ ।
କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ମଡେଲଗୁଡିକର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ:
ଆପଲ୍ର ଏହି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଆଇଫୋନ୍ 11 ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ 11 ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ SE (ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଡେଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇଫୋନ 12 ସିରିଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ୍ 18 ପ୍ରୋ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ Duo ମଡେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲିଷ୍ଟ ତଳେ ଦିଆଗଲା:
- ଆଇଫୋନ୍ ଡ୍ୟୁଓ (iPhone Duo)
- ଆଇଫୋନ୍ 18 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ (iPhone 18 Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 18 ପ୍ରୋ (iPhone 18 Pro)
- ଆଇଫୋନ୍ 17 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ (iPhone 17 Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 17 ପ୍ରୋ (iPhone 17 Pro)
- ଆଇଫୋନ୍ ଏୟାର (iPhone Air)
- ଆଇଫୋନ୍ 17 (iPhone 17)
- ଆଇଫୋନ୍ 17e ଏବଂ 16e (iPhone 17e, iPhone 16e)
- ଆଇଫୋନ୍ 16 ସିରିଜ୍ (iPhone 16, Plus, Pro, Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 15 ସିରିଜ୍ (iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 14 ସିରିଜ୍ (iPhone 14, Plus, Pro, Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 13 ସିରିଜ୍ (iPhone 13, mini, Pro, Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 12 ସିରିଜ୍ (iPhone 12, mini, Pro, Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ 11 ସିରିଜ୍ (iPhone 11, Pro, Pro Max)
- ଆଇଫୋନ୍ SE (2nd ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଡେଲ)