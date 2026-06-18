ETV Bharat / technology

ମହଙ୍ଗା ହେବ iPhone! ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଟିମ୍ କୁକ୍ କହିଛନ୍ତିଯେ, "ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ଭାଳ ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଇଛି।"

File Photo: Apple CEO Tim Cook during the launch of iPhone 11 series
ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ: ଆଇଫୋନ୍ ୧୧ ଲଞ୍ଚିଂ ବେଳେ ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍। (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ (iPhone) କିମ୍ବା ଆପଲ୍‌ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆପଲ୍ (Apple) ପକ୍ଷରୁ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃହତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଯିବା ନେଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିଛି । କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟିମ୍ କୁକ୍ (CEO Tim Cook) ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରର ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ୍ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇର ଚାହିଦା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେମୋରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଆଇ ସର୍ଭର ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ସ (AI Infrastructure) ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା DRAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍‌ର ଦାମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଟିମ୍ କୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ଭାଳ ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ।"

ଏହି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରଶାସନିକ ରୋଡ୍‌ମାପ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2026 ତାରିଖରୁ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର୍ଡୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିନିୟର୍ ଭିପି ଜନ୍ ଟେରନସ୍ (John Ternus) କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ସିଇଓ (CEO) ଭାବେ ଅଫିସିଆଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଟିମ୍ କୁକ୍ ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଫଳ ସିଇଓ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ (Executive Chairman) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ।

କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ କେଉଁ ମଡେଲ୍ ଯଥା- iPhone 17 କିମ୍ବା ଆଗାମୀ MacBooks ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ । ନିକଟରେ ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆପଲ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବଜାର ଓ ସାଇବର ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Porsche 911 GT3 ସୁପରକାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ MINI Countryman C ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ Citroen E-C3X; BaaS ବିକଳ୍ପ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

TAGGED:

AI DATA CENTRE MEMORY SHORTAGE
JOHN TERNUS APPLE CEO 2026
TIM COOK IPHONE STATEMENT
ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
APPLE PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.