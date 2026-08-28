ନେପାଳ ଓ ତିବ୍ଦତ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଆପଲ୍!
ନେପାଳ ଓ ତିବ୍ଦତରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : August 28, 2026 at 8:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ତଥା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ର ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଥିବା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ନେପାଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧନଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର:
ତିବ୍ଦତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ବରଫ ଓ ପଥର ଧସିବା କାରଣରୁ ଭୋଟେକୋଶୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ନେପାଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିପଯ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଏବଂ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରାମ, ରାସ୍ତା, ବୃହତ ସେତୁ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
Our thoughts are with all those affected by the tragic flash floods and mudslides in Nepal and Tibet. Apple is making a donation to support relief and rebuilding efforts on the ground.— Tim Cook (@tim_cook) August 28, 2026
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:
ଆପଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଟିମ୍ କୁକ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଖଃଦ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସହୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ସହୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ କୁକ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୃଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
VIDEO | Nepal: Devastating flash flood causes major damage to markets and hydropower projects in Rasuwa region. More details are awaited.#NepalNews #NepalFlashFlood— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/QQmU1advuw
ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ପ୍ରଭାବ ନେପାଳରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନେପାଳ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅଟକି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ନେପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମୃତ ଓ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ।