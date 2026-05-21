ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗରେ ଆପଲ୍: ବ୍ଲକ୍ ହେଲା 54 ଲକ୍ଷ ଚୋରା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ବଞ୍ଚିଗଲା ବିଲିୟନ ଡଲାର

ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରାୟ 11.2 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜାଲିଆତି ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଦୃଢ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ।

ଆପଲ୍ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୧.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଠକେଇ ରୋକିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 21, 2026 at 3:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭରସାର ଅନ୍ୟନାମ ସାଜିଛି ଆପଲ୍‌(Apple) । ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛି ଏହି କୁପର୍ଟିନୋ କମ୍ପାନୀ । ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଆପ୍‌ ଜାଲିୟାତି ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍‌ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2025ରେ ଆପଲ୍ ନିଜ 'ଆପ୍‌ ଷ୍ଟୋର'ରୁ ପ୍ରାୟ 2.2 ବିଲିୟନ୍‌ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସନ୍ଦେହ ଜନକ ତଥା ଜାଲିଆତି କାରବାରକୁ ସଫଳତାର ସହ ରୋକିପାରିଛି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ମାନବୀୟ ସମୀକ୍ଷାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ହେତୁ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ବିତ୍ତୀୟ ହେରଫେରକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ନକଲି ଆପ୍, ଚୋରା କାର୍ଡ ଓ ଜାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

Apple App Store: Action Against payment Fraud in 2025 (Image Credit: Apple)

ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଲ୍ ଅନେକ ନକଲି ଆପ୍‌, ଚୋରା କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଏବଂ ଧୋକେବାଜ୍‌ ଡେଭଲପର୍‌ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ହେଲା :-

1.ନକଲି ଆପ୍‌ ଉପରେ ସେନସରସିପ୍‌: ଆପଲ୍‌ର ଆପ୍‌ ସମୀକ୍ଷା ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 91 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପ୍‌ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଆପ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇଭେସି ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଥିବା ଆପ୍‌ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 59,000 ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର (Bait & Switch) ଆପ୍‌ ସାମିଲ୍‌ ଥିଲେ ।

2. ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍‌: ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ (security system) ଦ୍ୱାରା 54 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ 110 କୋଟି ନକଲି ଗ୍ରାହକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

3. ଡେଭଲପରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଜାଲିଆତି ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାୟ 1,93,000 ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଡେଭଲପର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

4. ଭେଜାଲ ରିଭ୍ୟୁ ସଫେଇ: ଆପ୍‌ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 19.5 କୋଟି ନକଲି ରେଟିଂ ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁକୁ ସିଷ୍ଟମୃରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ଭରସା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ:

ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରାୟ 11.2 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜାଲିଆତି ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଦୃଢ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ । କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍‌ ଷ୍ଟୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେଷ୍ଟଫ୍ଲାଇଟ୍ (TestFlight) ଭଳି ବିଟା ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି । ଆପଲ୍‌ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝମଣା କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପୋଭକ୍ତାମାନଙ୍କର ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝମଣା କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ।

