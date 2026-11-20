ମଣିଷ ଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇପାରୁଥିବା ନିଜସ୍ୱ AI ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆପଲ୍
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଏକ AI ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ନିଜେ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ କରିବା ଓ କୋଡ୍ ଲେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ।
Published : November 20, 2026 at 6:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜଏଣ୍ଟ Apple ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, Apple ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର Siri କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ନୂଆ ଟୁଲ୍ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ଓ ବଦଳାଇବା, ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା, ସିଷ୍ଟମ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ଚଳାଇବା ଏବଂ କୋଡ୍ ଲେଖିବା ଓ ସୁଧାରିବା ଭଳି ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରିବ । ତେବେ Apple ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ନାମ, ଡିଭାଇସ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଏହା Siri ର ଅଂଶ ହେବ କି ଅଲଗା ଫିଚର ହେବ ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ।
ଚାକିରି ବିଜ୍ଞାପନରୁ ମିଳିଲା ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା:
2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ Appleର କ୍ୟାରିଅର୍ ୱେବସାଇଟରେ "Senior Engineering Manager, Agentic AI - Proactive" ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ପରେ କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ Appleର କ୍ୟାରିଅର୍ ପେଜରେ AI ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ (ML) ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । Apple ଏଭଳି ଏକ AI ଏଜେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାମକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ AI ଟୁଲ୍ ସହ ମିଶି ଜଟିଳ କାମ କରିପାରିବ ।
AI ଏଜେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ରେ Appleର ପ୍ରବେଶ:
OpenAIର Dots ଏବଂ Metaର ଲୋକପ୍ରିୟ Muse ଏଜେଣ୍ଟ ସମେତ Anthropic ଏବଂ Google ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା AI ଟୁଲ୍ ରହିଛି । Apple 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ iOS 27 ସହିତ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ Siri ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଢ଼ି ଆପ୍ ଭିତରେ କାମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ Appleର AIକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Appleର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍ କମ୍ପାନୀର AI ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ରେଗ୍ ଫେଡେରିଘିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ।
Macରେ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି AI ଟୁଲ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଓ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଲାଇନ୍:
ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସହ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି । ଆଗାମୀ macOS 27.3 ଅପଡେଟରେ କୌଣସି ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଏହାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ 2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ବଦଳିପାରେ ।