ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ: ମେଟା ହରାଇଲା Safe Harbour ସୁରକ୍ଷା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା
ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେଫ୍ ହାର୍ବର ସୁରକ୍ଷା ହରାଇଛି ।
Published : August 5, 2026 at 5:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଯିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (CSAM), ଡିପ୍ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନାରେ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MeitY) ପକ୍ଷରୁ ସମନ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ମେଟାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ମେଟାର ଚିଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫିସର ଜୋଏଲ୍ କାପଲାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଦଳ ଆଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏସ୍. କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ।
ମେଟା ହରାଇଲା Safe Harbour ସୁରକ୍ଷା:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମେଟା କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ (Intermediary) ସଂଜ୍ଞା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ କେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ବା 'ସେଫ୍ ହାର୍ବର' (Safe Harbour) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ମେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟାର ବଡ଼ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଏଭଳି ମାମଲାରେ କେମିତି ବିଫଳ ହେଲା । ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୁଷ୍ଟିଂ ଅଭିଯୋଗ:
ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବା ବୁଷ୍ଟ (boosting) କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗୁରୁତର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପେଡ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ CSAM ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ମେଟାକୁ ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ କମ୍ପାନୀର ଭୂମିକା ଉପରେ ଜବାବ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ।
ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଓ ସଂସଦୀୟ ନୋଟିସ୍:
ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 23 ଜୁଲାଇରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଫେସବୁକ୍ ଆଲଗୋରିଦମର AI-ପାୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ହଟାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନର୍ବାର ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହି ମାମଲା ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲା ।
ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ MeitY ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପଠାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ, ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମେଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଜର ରଖିବେ ଯେପରି କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ ହୁଏ ।