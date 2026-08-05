ETV Bharat / technology

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ: ମେଟା ହରାଇଲା Safe Harbour ସୁରକ୍ଷା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା

ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେଫ୍ ହାର୍ବର ସୁରକ୍ଷା ହରାଇଛି ।

Zuckerberg has sent his apology to the Indian government for the exposure of child sexual abuse material (CSAM), deepfake content, and technical errors in platform management.
ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (CSAM), ଡିପ୍‌ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନାରେ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଇଛନ୍ତି । (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଯିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (CSAM), ଡିପ୍‌ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନାରେ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜୁକରବର୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MeitY) ପକ୍ଷରୁ ସମନ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ମେଟାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ମେଟାର ଚିଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫିସର ଜୋଏଲ୍ କାପଲାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଦଳ ଆଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏସ୍. କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ।

ମେଟା ହରାଇଲା Safe Harbour ସୁରକ୍ଷା:

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମେଟା କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ (Intermediary) ସଂଜ୍ଞା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ କେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ବା 'ସେଫ୍ ହାର୍ବର' (Safe Harbour) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ମେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟାର ବଡ଼ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଏଭଳି ମାମଲାରେ କେମିତି ବିଫଳ ହେଲା । ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୁଷ୍ଟିଂ ଅଭିଯୋଗ:

ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବା ବୁଷ୍ଟ (boosting) କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗୁରୁତର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପେଡ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ CSAM ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ମେଟାକୁ ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ କମ୍ପାନୀର ଭୂମିକା ଉପରେ ଜବାବ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ।

ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଓ ସଂସଦୀୟ ନୋଟିସ୍:

ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 23 ଜୁଲାଇରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଫେସବୁକ୍ ଆଲଗୋରିଦମର AI-ପାୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ହଟାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନର୍ବାର ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହି ମାମଲା ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲା ।

ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ MeitY ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପଠାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ, ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମେଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଜର ରଖିବେ ଯେପରି କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ ହୁଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଜାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା Yamaha ବାଇକ୍‌ର ନୂଆ ଏଡିସନ୍ , ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍‌

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା 3ଟି ଗୁପ୍ତ ଟ୍ରିକ୍: ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ପୋଲ୍‌ରେ ଲୁଚି ରହିବ ନାଁ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M8 Power: ମିଳିବ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

Apple App Store ରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଲା Telegram: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନେଲା ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

TAGGED:

META SAFE HARBOUR
MARK ZUCKERBERG NEWS
MODI FACEBOOK POST ROW
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା
ZUCKERBERG APOLOGIZES TO INDIA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.