Anthropicର ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI ମଡେଲ୍ 'Mythos' ଲିକ୍: ବିଶ୍ୱ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ!
Published : April 23, 2026 at 8:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ କମ୍ପାନୀର ଆଡଭାନ୍ସଡ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଆଇ ମଡେଲ "Mythos" କିଛି ଅନଧିକୃତ ବା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ମଡେଲକୁ ଏକ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Mythos କୁ କମ୍ପାନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ "Project Glasswing" ଅଧୀନରେ କେବଳ କିଛି ସୀମିତ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଏକ୍ସେସ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟୁଲ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ମଡେଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଏକ୍ସେସର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ Mythos ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା Mercor ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଏହି ମଡେଲର ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକେସନ୍ର ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ Discord ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନଥିବା ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନରିଲିଜ୍ଡ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସେସ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା Mythosକୁ କୌଣସି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଆକ୍ସେସ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ Mythosକୁ କେବଳ କିଛି ସୀମିତ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ Apple, Google, Microsoft, Nvidia ଏବଂ Amazon Web Services ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଏହି ଅନଧିକୃତ ଏକ୍ସେସର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଏହା ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ପରିବେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ।